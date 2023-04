Mañá continuará a estabilidade pero as máximas recortarán un par de graos ou tres como vemos no mapa das diferenzas entre hoxe e mañá.



Aínda así, agás no extremo norte, a sensación seguirá sendo de calor pola tarde.



Máxima hoxe: 32.1ºC en Leiro.



Máis👇https://t.co/Nj7AFdt4qj pic.twitter.com/V6RoUhH41Q