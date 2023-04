Un chef con orígenes coruñeses frente al Guggenheim

El chef Julen Bergantiños es de Bilbao, pero no solo su apellido es gallego. Su familia es de Sobrado dos Monxes y Teixeiro. Ha pasado su infancia en la provincia de A Coruña y todavía se escapa a Galicia si tiene un hueco. “Incluso mi abuela me habla gallego”, comenta, orgulloso. Esa herencia tiene influencia en su cocina, con la que hace un “homenaje al patrimonio gastrocultural del norte” porque siente pasión no solo por Galicia sino también por Asturias, Cantabria y País Vasco. “Quise recuperar recetas y dar protagonismo al producto del norte”, explica el cocinero, que acaba de ganar el Desafío XChef de Cervezas 1906 con sus manitas de porco celta en salsa verde con kokotxa de merluza cántabra y arbeyos con 1906 Reserva Especial.

Empezó en el mundo de la hostelería con 15 años trabajando de camarero, pero pronto le “picó el gusanillo” de la cocina y se ofreció a trabajar gratis en un restaurante con Estrella Michelín. Desde entonces, ha ido “tirando para adelante” hasta crear Islares, su restaurante, que abrió hace siete meses frente al Guggenheim. Es el nombre del lugar en el que veranea en Cantabria. “Empezamos trabajando cuatro y ahora somos ocho. Es un sitio pequeño, para 20 personas. Queremos que el cliente venga y repita, que le guste y disfrute”, expone Julen Bergantiños, que ha conquistado el paladar de cocineros como Javi Olleros, del Culler de Pau, que formaba parte del jurado del Desafío XChef. “Eso te reconforta porque había mucho nivel. Además, Olleros es un referente”, indica el cocinero, que en su carta tiene una empanada gallega con chipirones en su tinta. En la cocina de Islares hay quesos gallegos, pero también guisantes o carne. “Intentamos siempre buscar buen producto del norte”, señala, y confiesa que cuando le contó a su abuela que iba a abrir un restaurante, le preguntó si este iba a ser de comida gallega. “Le dije que habría un poco de todo del norte. Es una cocina fusión”, aclara. Algunos familiares ya han ido a robarlo y han regresado a casa “encantados”. “Están muy orgullosos”, dice, pero recuerda que todavía espera la visita de “algunos primos”.