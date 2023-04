¿Qué protocolo se sigue cuando se declara un incendio en la refinería de Repsol en A Coruña como el de la madrugada del miércoles al jueves? La empresa activa, una vez se detecta por parte del personal de la planta, el plan de autoprotección que está vigente, en el que se define cómo se debe proceder ante los distintos escenarios que se puedan dar. En ese momento se movilizan los medios de emergencia que están presentes en el recinto, que proceden a intentar extinguir las llamas.

En el caso de que la compañía energética no sea capaz de hacer frente a la emergencia con sus propios trabajadores se pasaría al siguiente escenario: la activación del plan de emergencia exterior de Agrela-Bens. Repsol avisa al 112 Galicia, que se encarga de coordinar los servicios de seguridad. En este caso no llegó a producirse. Aunque la situación no se descontroló, se enviaron avisos a los Bomberos de A Coruña y Arteixo, así como las agrupaciones de Protección Civil y agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad con el fin de mantenerse en situación de prealerta en caso de que hubiese necesidad de una intervención, lo cual no fue necesario. La puesta en marcha del plan exterior del polígono es poco habitual. Por otro lado, se informó a los responsables de organismos locales, provinciales y autonómicos.

La refinería cuenta con sistemas de seguridad para combatir cualquier suceso. Toda la instalación cuenta con una amplia red de hidrantes a la que se pueden conectar mangueras para hacer frente a un incendio y todo el personal está formado para poder hacer frente a este tipo de situaciones, según confirma Repsol. Además, la refinería cuenta con un servicio propio de emergencias, con camiones de bomberos, motobombas y sistemas para captar agua desde las piscinas existentes.

Según los datos recogidos en el 112 Galicia, el fuego comenzó sobre la medianoche en una unidad de crudo a causa de un problema en el sistema de bombeo. Además, el incendio se desvió a una de las torres, lo que alarmó a algunos vecinos que contactaron con el 112 para conocer qué ocurría.

Un operario resultó herido

Un trabajador de la refinería de A Coruña ha resultado herido leve como consecuencia del incendio declarado en la unidad de crudo número 2, según informan los responsables de la planta a través de un comunicado. El fuego, de grandes dimensiones y visible desde varios puntos de la ciudad, obligó a la intervención de los bomberos especializados que trabajan en las instalaciones de Repsol y quedó extinguido alrededor de las seis de la madrugada, según informa la compañía. El trabajador fue atendido por los servicios médicos de la empresa y pasadas las seis de la madrugada ya se encontraba en su domicilio, según informa la empresa.

Repsol también ha señalado en un comunicado que, cuando se tuvo conocimiento del incidente, activó su plan de emergencia.