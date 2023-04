El trágico tiroteo en Burgos en el que murió el policía nacional destinado en la comisaría coruñesa de Lonzas motivó este miércoles una reclamación por parte de los sindicatos con representación en el cuerpo: la dotación de armeros blindados para que los agentes puedan depositar sus armas con un sistema de vigilancia a través de cámaras para que estén “siempre seguras”, explicó ante la comisaría Roberto González, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Galicia. Este agente añadió que hasta ahora nunca ha habido armeros en Lonzas. El SUP también pidió “vigilancia de la salud mental” de los policías.

La sustracción de la pistola con la que el fallecido intercambió disparos con los agentes que le persiguieron antes de morir motivó también la protesta de la Confederación Española de Policía (CEP) en Galicia. “Treinta años fueron más que suficientes para implantar esta medida de seguridad, y que ahora no se busquen responsabilidades en agentes que nada o poco pueden hacer ante casos como estos. Interior debe asumir su responsabilidad y no buscar chivos expiatorios, no se pueden realizar gastos superfluos o usar medios y recursos de la administración sin justificación y que conlleven gastos y no haber recursos para la compra de medios de seguridad para los agentes”, protesta el CEP en un comunicado.

Fuentes policiales consultadas por este periódico señalan que en la comisaría de Lonzas hay unas 400 taquillas para que utilicen los agentes de manera personal, pero que pueden ser abiertas con facilidad.