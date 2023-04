Vecinos de un edificio de San Andrés piden una excepción a la normativa para salvar los 16 escalones del portal

Dieciséis escalones con una pronunciada pendiente y que descienden desde el nivel de la calle hasta en el que se encuentran los ascensores. Esa es la barrera arquitectónica con que cuentan en el portal los vecinos de la comunidad de propietarios de San Andrés, 143 —formada por dos edificios que tienen un acceso común— para entrar y salir de sus viviendas. No solo las personas con problemas de movilidad tienen dificultades para utilizar esa escalera, sino también las que hacen uso de carritos de bebé o transportan pesos.

A pesar de que los vecinos han tratado de buscar una solución mediante la instalación de un ascensor y de una plataforma salvaescaleras, el Concello ha denegado los tres proyectos presentados con el argumento de que no quedaría espacio suficiente para la evacuación de los edificios en caso de incendio. Fuentes municipales explicaron ayer que en 2020 se rechazó la solicitud para la plataforma porque la comunidad no presentó la documentación necesaria y porque no cumplía la normativa para ascensores según el informe de los bomberos, ya que la escalera no cumpliría las medidas mínimas de evacuación.

Estas mismas fuentes señalan que los propietarios presentaron de nuevo la misma documentación otra vez y que también fue denegada la licencia porque el proyecto no cumple el Código Técnico de la Edificación.

Agustín Concheiro, presidente de la comunidad de vecinos y arquitecto, es el autor de los dos proyectos elaborados para instalar una plataforma y explica que ni siquiera existe la posibilidad de ampliar la anchura de las escaleras hacia los locales anexos porque no hay viabilidad técnica.

Aunque el Concello le indicó que al tratarse de dos torres es necesario un espacio amplio para la evacuación, Concheiro pone de relieve que los edificios están separados por una distancia de diez metros y que no es posible que un incendio comience al mismo tiempo en ambos, por lo que no tendrían que ser desalojados al mismo tiempo en caso de un fuego.

En su opinión, la normativa permite la existencia de situaciones excepcionales en las que la anchura de la vía de evacuación sea menos amplia si se adoptan medidas complementarias, como señalización sobre la misma o instalación de más extintores, pero el Concello, que les cobró las tasas del segundo proyecto de plataforma para después denegarlo, no admite esa posibilidad.

“Nos van a poner un súper bulevar en San Andrés para que lo podamos disfrutar todos los ciudadanos de A Coruña, pero los del número 143 no podremos salir a la calle por el portal del edificio”, se lamenta Sonia Vázquez, una de las residentes en la comunidad, cuyo padre tiene 84 años y hace cinco se cayó por las escaleras, lo que le causó graves lesiones por las que tuvo que ser operado.

Su madre, de 86, tiene que desplazarse en silla de ruedas y la única opción de que dispone para salir a la calle es el garaje de la comunidad, del que Sonia dice que, además de la pronunciada pendiente que tiene, que algunos propietarios no están conformes con que utilicen esa salida porque ellos no tienen plaza. A esto se une que su tía, que también convive con ellos, padece problemas psíquicos que hacen peligroso su paso por las escaleras.

También destaca que en el edificio hay cuatro plantas de oficinas, en una de las cuales opera una gestoría que en la campaña de la Renta se ve obligada a pedir a sus clientes que problemas de movilidad que les firmen papeles en el portal, ya que no pueden acceder a las plantas superiores, mientras los de una podóloga también tienen este inconveniente para llegar a la consulta.

Para Sonia Vázquez, la negativa municipal a la instalación de un medio que permita salvar las escaleras es “incomprensible” porque lo único que reclaman los afectados es disponer de accesibilidad en el portal de su edificio para poder salir a la calle. “Lo único que pido es una solución inmediata, mis padres tienen más de 80 años y creo que este impedimento por parte del Ayuntamiento es injusto”, declara.