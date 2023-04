A venda a granel, moito máis ca un negocio na Coruña

“A todos nos gusta máis comprar nunha tenda que nun supermercado”, defende Dani Rocha, da tenda La Revolución de los Graneles, que abriu en xuño de 2019 no barrio dos Mallos. Para promocionar este tipo de negocio, ocorréuselle xuntar as propietarias de cinco tendas a granel da cidade e facer un vídeo. Sobre o papel poderíase pensar que son competencia, na realidade, segundo explica Rocha, aínda que non tivesen moita relación entre eles, son un colectivo que pode loitar xunto. Ademais, engade, “é moi raro que a unha tenda deste tipo lle vaia moi ben e a outra moi mal”. E, agora, para todas elas, son tempos de resistir.

O xermolo de Horta + sá naceu na imaxinación da agricultora ecolóxica Isabel López Chamorro a principios deste milenio. No ano 2002 puxo un posto no mercado San Agustín, “o primeiro da Coruña” de produtos da súa horta. “Estivemos cinco anos, pero ao ser o único e ao ter o horario do mercado, os clientes demandábannos máis facilidades, entón, decidimos poñer a tenda en Pérez Ardá, ademais durante dous anos e medio tivemos tamén outro posto na praza de Lugo e, aí desbordounos o traballo, a pesar de que teño unhas compañeiras que son unha marabilla”, relata López, que decidiu prescindir dos postos dos mercados e quedar só coa tenda e coa horta, que é a que subministra unha parte da mercadoría que ela vende a diario —outra parte cómpralla a outros distribuidores—.

Defende que “a natureza é sabia” e que hai que saber escoitala. “Cando empezas vas a por todas, pero nunha zona dáse unha cousa e noutra outra e hai que ir vendo o que dá calidade e facilidade. Na nosa horta iso conseguímolo coa folla, coa espinaca, a acelga, o porro, a alfábega cando é o seu tempo”, enumera López Chamorro, que di que, a día de hoxe, os que comezaron sendo os seus clientes son xa “amigos”. “O primeiro que fan os pais é alimentar os fillos e fano como poden, non debemos dicirlles que o que lles dan non é bo, temos que mellorar como sociedade para que producir estes alimentos ecolóxicos estea subvencionado polos gobernos e para que todo o mundo poida ter acceso a eles”, reivindica.

Laura Naveira, da tenda Cos pés na terra, abriu a tenda o 3 de xullo do 2019, cunha socia. “Nós viñamos da hostalaría e, co paso do tempo, observamos que, ao chegar a noite, estabamos máis preocupadas polos residuos que xerabamos e por facelo todo máis sostible case que por facer a caixa”, relata. A idea de abrir a tenda veu tamén porque moitos dos produtos que elas utilizaban non os atopaban en tendas físicas próximas, así que, lanzáronse a cubrir coa súa oferta ese oco. “Antes da pandemia estabamos nun momento moi bo no que a xente estaba a cambiar os seus hábitos de consumo a mellor, coa pandemia mudounos a peor, quería todo envasado para poder lavar a compra ao chegar a casa e quedou ancorada niso. A min o que me anima é que haxa xente que veña probar, porque eu fun a primeira que mudou os seus hábitos”, confesa, e insiste na importancia de explicar os clientes a importancia de fixarse de onde veñen os produtos, de se as persoas que os cultivan teñen unhas condicións dignas e de se o seu consumo fai do mundo un lugar mellor.

O Recuncho do Granel, en San Andrés, abriu as súas portas en febreiro do ano 2015, foi a primeira tenda deste tipo que tiña produtos de hixiene persoal, especias, legumes, fariña e pasta a granel. “Nunha viaxe a Madrid, vimos unha tenda parecida e encantounos a idea. Nós xa eramos moito de reciclar, e moi cocinillas, e moitas veces non atopabamos os ingredientes que necesitabamos para facer algunhas receitas. Ademais, a venda a granel ten moitas vantaxes, por exemplo, para nós non ten sentido ter que comprar un quilo de arroz para dúas persoas e despois, ter oitenta paquetes abertos na casa. É mellor comprar o que imos utilizar”, comenta Lupe Ferreirós. A oferta da tenda foi mudando e medrando co paso do tempo para cubrir necesidades dos seus clientes e para írense adaptando as novidades, por exemplo, coa venda de xampú sólido ou de cepillos de dentes de bambú. “Nunca tivemos queixa dos clientes, nun ano xa se estabilizou a venda e tiñamos uns compradores habituais que, no noso caso, aínda se manteñen a día de hoxe”, recoñece.

Na rúa Marqués de Pontejos, Mónica Galán Pérez abriu en outubro de 2021, La casa Verde e mais Biopompas, no seu caso, a idea de emprender este negocio naceu de que ela mesma era usuaria de produtos a granel. “Hai como catro ou cinco anos que vin unhas imaxes impresionantes de todo o plástico que hai nos océanos e quixen abrir unha tenda destas. Houbo algo que me fixo clic para non seguir consumindo igual”, relata Galán, que asegura que aínda falta moita tarefa de concienciación para que ir á tenda comprar o deterxente co envase da casa sexa o máis normal.

“Eu sempre digo que o meu público obxectivo é todo o mundo, porque os produtos de limpeza entran en todas as casas”, di Dani Rocha, que defende que a barreira que tivo que salvar foi o prexuízo de que os produtos ecolóxicos son caros. “É posible facer negocio rendible do coidado do planeta e facelo a un prezo baixo”, recoñece e asegura que, no seu caso, entra “xente nova na tenda que pensa en que pouco sentido tiña a compra que facía antes, levando envases de plástico todas as semanas para casa”, relata.