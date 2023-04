Más de 1.000 arquitectos coruñeses llamados a las urnas: hablan los cuatro candidatos

Las elecciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia y las de sus siete delegaciones territoriales se celebran el 11 de mayo. La de A Coruña es una de las tres en las que se han presentado más de una candidatura, por lo que será necesario que los colegiados se decanten en las urnas por una de las listas. El hecho de que más de un millar de estos profesionales, la tercera parte de los gallegos, residan en la demarcación coruñesa, confiere a esta delegación una especial relevancia. Roberto Pardo Barro, Óscar Pedrós Fernández, Clara González Gil y Ruth Varela Rodríguez son los cuatro asipirantes a la presidencia en A Coruña encabezando respectivamente las listas de Territorio COAG, Coruña_23, COAG23 y Teu COAG. La defensa de la profesión de arquitecto, los honorarios percibidos, la tramitación de las licencias profesionales, la relación con la sociedad y las instituciones, la actividad cultural y los cambios introducidos en esta actividad por la tecnología son preocupaciones comunes a estas candidaturas

“A arquitectura debe ser unha ferramenta social” “Temos que ter moi boa relación cos concellos para producir espazos de calidade” Roberto Pardo Barro - Aspirante á presidencia na candidatura Territorio COAG

Dolores Salvadores Fernández como secretaria e Esther Suárez Barbeito como tesoureira completan a candidatura que encabeza Roberto Pardo Barro co nome de Territorio COAG. Entre as súas propostas figuran a de canalizar os traballos que demanden as xestorías e administracións de fincas e a potenciando da figura do arquitecto de mantemento, a apertura das instalacións colexiais aos arquitectos que carecen de espazos de reunión nos seus estudios e unha relación estreita coa Escola de Arquitectura para organizar na sede colexial exposicións e conferencias, que tamén debe estar aberta a todo o sector cultural.

“Pensamos crear unha Comisión Consultiva cos anteriores mandatarios do colexio, dado que a súa experiencia pode ser moi beneficiosa para a toma de decisións futuras.”, sinala Pardo, para quen é necesaria unha “relación máis intensa coa sociedade para mellorar as cuestións nas que somos opacos” porque a crise inmobiliaria deu ao sector “un baño de realidade” que fai que os arquitectos sexan máis conscientes na necesidade de “resolver os problemas da sociedade”.

Este candidato considera “acertados” a dixitalización do proceso do visado colexial de proxectos e os cursos desenvolvidos en liña, pero aposta porque a tecnoloxía sirva tamén “para promover a participación de todos os arquitectos no colexio”. Na súa opinión, é necesaria unha formación continua para evitar que os profesionais queden obsoletos nuns poucos anos e defende que o colexio “sirva de porta” para chegar a estes coñecementos, aínda que recoñece que habería que buscar financiamento para ofertalos.

Pardo entende que a Intelixencia Artificial é “un gran desafío”, pero tamén que a Arquitectura “é unha das poucas profesións que pode interpretar que os debuxos de realidade virtual tridimensionais sexan unha realidade construtiva”, polo que estima que esta tecnoloxía é “unha oportunidade” que ademais pode facer “máis fácil a vida a nivel profesional”.

Outro dos obxectivos de Territorio COAG é “buscar unha moi boa relación cos concellos da delegación da Coruña do colexio para involucrarnos en producir espazos de calidade” e, ademais, que “a sociedade poida opinar” sobre eles. Pardo pensa que é preciso “integrar a arquitectura na sociedade como unha ferramenta máis”.

“Continuaremos con la defensa de la profesión” “La supervisión de proyectos por empresas es privatizar una competencia pública” Óscar Pedrós Fernández - Aspirante a la presidencia en la candidatura Coruña_23

Coruña_23, la candidatura en la que Óscar Pedrós Fernández opta a presidir la delegación coruñesa, tiene a Sara Rodríguez Cajaraville como candidata a la secretaría y a Ignacio Reigada Cordido para la tesorería. Pedrós es el secretario del equipo directivo que finaliza ahora su mandato y destaca que las otras tres listas están vinculadas a otras tantas que pretender dirigir el colegio gallego, por lo que entiende que la suya es la única que centra sus objetivos en la demarcación coruñesa, cuyos problemas considera “particulares”.

“Pretendemos continuar el duro trabajo de defensa de la profesión realizado durante los últimos cuatro años, que será nuestro eje fundamental”. Asegura que estarán muy observantes” por si finalmente se decide delegar la supervisión de proyectos en empresas porque entienden que es “una forma de privatizar una competencia pública”. También vigilarán la concesión de licencias de primera ocupación mediante una comunicación previa y un certificado de final de obra, ya que “los proyectos no se terminan como se dibujan”.

Esta candidatura seguirá reclamando que el Concello coruñés tenga acceso a la plataforma de interoperatividad del colegio, de forma que los técnicos municipales puedan descargarse los proyectos, como ya sucede con otros ayuntamientos y exigirá que no se pida a los arquitectos que acrediten su solvencia en los concursos menores.

“Nos gustaría ser interlocutores directos con las administraciones locales”, destaca Pedrós, quien asegura que los miembros de su equipo están “expectantes” en relación con la regulación de los alojamientos turísticos anunciada por el Concello coruñés.

“Somos el sindicato de los arquitectos”, defiende Pedrós, ya que su candidatura “solo busca ayudar en el ejercicio de la profesión” y defenderá las atribuciones que la Ley de Ordenación de la Edificación reconoce a estos profesionales. La difusión de la cultura es otra de las preocupaciones de Coruña 23, que pretende continuar con el programa Coruñeando, así como la defensa del patrimonio en casos como la Casa Carnicero.

Pedrós señala que la trayectoria económica de la delegación colegial es “ascendente” tras la crisis vivida hace unos años, que se saldó con la reducción de personal, el alquiler de la sala de cultura y el convenio con la Diputación para el depósito del archivo del colegio.

“Hay que cambiar los honorarios por dignidad laboral” “Las licencias son un problema enorme para los arquitectos y promotores y exigimos soluciones” Clara González Gil - Aspirante a la presidencia en la candidatura COAG23

Clara González Gil es la candidata a la presidencia de la delegación por la lista COAG23, en la que José Fernando Añón Pose aspira al puesto de tesorero y Ana Marquina Torres al de secretaria. González define a esta candidatura como “de consenso” e integrada por profesionales de diferentes ámbitos y de diferentes localidades de la demarcación que se proponen “encontrar atajos para que el trabajo sea mucho más efectivo”.

“Queremos que el colegio sea un agente colaborador de los ayuntamientos para llegar a las mejores soluciones posibles”, explica la candidata, para quien la pandemia ha hecho que cambien las ciudades y los modos de vida y el colegio “tiene que aportar reflexiones”. En su opinión, la existencia en A Coruña de dos escuelas de Arquitectura, pública y privada, debe hacer que el colegio sea “un punto de encuentro y acogida para los arquitectos que inician su actividad”, así como un foco de divulgación sobre la profesión.

Sobre la misma advierte de que “ha cambiado mucho” en los últimos años porque ahora los arquitectos desarrollan una amplia variedad de tareas y “hay que darse cuenta de que no solo construimos o diseñamos ciudades”. Por esta razón su candidatura promoverá la organización de actividades para colegiados y público en general sobre temas diversos con el objetivo de que la entidad sea “un elemento que aporte reflexión”.

González estima además que la sede colegial es “un espacio desaprovechado” que debe convertirse en un “punto de encuentro” y en una especie de lugar de trabajo compartido. COAG23 se plantea como una prioridad reunirse con los responsables municipales de Urbanismo para analizar la tramitación de las licencias, a las que define como “un problema enorme para los arquitectos y los promotores” para el que reclamará soluciones.

Otra de las propuestas de esta candidatura es la organización de exposiciones en las instalaciones del colegio, así como en la vía pública sobre la Arquitectura y temas relacionados con ella con el fin de “estar más en la calle”. Acerca de la profesión, González considera que en la actualidad es “totalmente precaria y los honorarios son totalmente dispares”, por lo que estima que “hay que cambiarlos en defensa de la dignidad laboral”, para lo que promoverá campañas de formación a los arquitectos sobre esta cuestión.

“O colexio debe dar consello experto nas grandes decisións” “Hai que promocionar a calidade e a cultura arquitectónicas, tamén é unha forma de facer cidade” Ruth Varela Rodríguez - Aspirante á presidencia na candidatura Teu COAG

Emilio Rodríguez Blanco é o aspirante a secretario y Xosé Manuel Casabella López a tesoureiro na candidura Teu COAG que ten a Encarnación Ruth Varela Rodríguez como opción para a presidencia da delegación coruñesa do colexio. Considera que o actual é “un momento crucial e histórico para A Coruña polos retos ecosociais existentes” e que o colexio debe ser “unha peza institucional para facer cidade”.

Advirte de que a entidade debe “reforzar o seu compromiso social” e que a súa fundación na Coruña hai agora cincuenta anos “non foi unha casualidade”, senón unha consecuencia de que “esta cidade ten moita forza cívica”.

Pon de relevo que a Escola de Arquitectura ten un importante peso nesta candidatura e que está vinculada á que se presenta co mesmo nome para o colexio a nivel galego, da que salienta que o “salvou” durante a súa crise económica. Varela pretende “mellorar as condicións nas que se desenvolve a profesión” e “prestar atención ás novas formas de exercela”, ademais de incrementar o número de colexiados.

Tamén aposta por “reforzar o papel social e institucional do colexio” e por “visibilizar o traballo dos arquitectos”. Outra das súas iniciativas é que a entidades proporcione “consello experto á cidadanía na toma das grandes decisións”, xa que cre que se deron “situacións realmente graves polo incumprimento das normativas”.

Para Varela, a cidadanía está “mediatizada pola información que recibe”, polo que opina que o colexio debe asesorala e “colaborar para mellorar a cidade”. Esta función debe estenderse tamén á propia actividade construtiva, na que os profesionais deben aconsellar ao público, do que di que “se guía pola información comercial e non pola técnica” en áreas como a eficiencia enerxética.

Teu COAG ofrece a súa colaboración ao Concello sobre a xestión das licenzas co obxectivo de axilizar a súa tramitación e quere “promocionar a calidade e a cultura arquitectónicas”porque tamén é unha forma de facer cidade” e ademais entende que “non hai conciencia da calidade á hora de investir”.

Outra das preocupacións desta candidatura é a defensa da “renaturalización da Coruña”, xa que para Ruth Varela “a cidade ten que descubrir quen é”.