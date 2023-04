“Yo siempre fui contenta a trabajar al hospital”

“Llegó un momento en el que tenía las yemas de los dedos debilitadas de tanto escribir a máquina, hacía informes e informes. Así tengo ahora las manos”, dice Rosa María Zas Pita, que entró a trabajar en la Ciudad Sanitaria Juan Canalejo —ahora Complexo Hospitalario Universitario A Coruña— el 16 de agosto de 1972, con 22 años, y se fue, por jubilación, el 1 de marzo de 2015.

Su ilusión no es que fuese trabajar en la sanidad, pero aprobó una oposición y allí se fue ese primer día a un hospital todavía sin inaugurar, “furiosa” porque era el día de San Roque y había fiesta en Os Castros y se había comprometido a ir. Igual que no había planeado trabajar en un hospital y a ello dedicó su vida como administrativa, tampoco había pensado en convertirse en sindicalista y lo fue durante veinte años, durante veinte años llenos de cambios y en los que estaba todavía casi todo por conseguir.

“Yo siempre fui contenta a trabajar”, resume Rosa María Zas, que esta semana compartió sus experiencias en una charla en el Sporting Club Casino, organizada por la asociación de amas de casa y consumidores, y que reconoce que, antes de empezar a trabajar en el hospital, no militaba en ningún partido ni tenía más experiencia sindical que la de haber sido delegada de su clase durante los cinco años en los que cursó sus estudios.

“Estaba todo proyectado pero aún no funcionaba al 100%, a mí me destinaron a consultas externas, y yo me acuerdo de ver espacios vacíos, falta de material... Ahora la gente se encuentra un hospital enorme, con prestigio, en el que pides cosas y las tienes, con sus defectos, claro, pero antes no era así”, comenta Zas, que asegura que a ella la rutina la “come”, así que, no se quedó toda la vida con la misma ocupación. Estuvo trece años en consultas externas combinando el trabajo con su labor sindical; después se fue “a la planta de respiratorio”; fue la presidenta de la primera junta de personal del hospital y, durante una temporada, “no mucho tiempo”, se dedicó en exclusiva al trabajo sindical. “No paraba, estaba por la mañana y por la tarde, todo el día en acción, ahí reivindicamos Oza, el hospital militar, O Ventorrillo...”, recuerda y ya en 1995 dejó el sindicalismo y empezó a trabajar en recursos humanos.

De memoria prodigiosa, Zas se acuerda de todo, de lo bueno y de lo no tan bueno. Tiene grabado, como si lo hubiese vivido ayer, el 13 de agosto de 1973, cuando la llamaron por teléfono para preguntarle cuántos médicos había donde ella estaba, porque había habido un accidente en Alvedro. “Había tres y me acuerdo hasta de los nombres de los enfermos que estaban en la consulta, porque los había pasado yo”, dice y reivindica que, uno de los secretos del hospital actual es la “buena base” de personal que entró en aquel primer momento y que mantuvo la ilusión por mejorar no solo las condiciones laborales sino las de los pacientes.

“Al principio hicimos algunas reivindicaciones, pero claro, aún estaba Franco, los sindicatos no existían... En 1977 empezaron a crear el Sindicato Galego da Sanidade y me vinieron a buscar dos compañeros porque tenían representantes de todas las categorías menos del personal administrativo y alguien le dijo que yo tenía experiencia porque había sido delegada. Yo les dije que no, porque mis padres estaban enfermos, pero me insistieron y les dije que haría lo que pudiese y así fue y salí elegida en las primeras y en las segundas elecciones”, recuerda.

En 1984 tuvo que abandonar temporalmente el sindicalismo, otra vez por problemas de salud en la familia. “Me insistieron para volver y volví, pero no tendría que haberlo hecho y haberme dedicado a hacer las cosas que a mí me gustaban, pero fue así... Trabajo todos los días a todas horas, la gente viene a ti, aunque no te corresponda, y tiras para adelante porque no te vas a enfrentar con todo el mundo y porque no sabes decir que no si puedes ayudar a resolver un problema”, reconoce. Entre sus recuerdos positivos cuenta aquellos días en los que se cerraron acuerdos que daban respuesta a las reivindicaciones de los trabajadores y que redundaron en la mejora del servicio, como la apertura del Materno Infantil, la del de Oza y la del centro de O Ventorrillo.

“Yo los ordenadores los odio, pero los sé usar”, asume entre risas Zas, que asegura que siempre fue a trabajar con una libreta y un bolígrafo para aprender de los compañeros y compañeras y para apuntar todo lo que no sabía. “Yo siempre fui a trabajar contenta porque soy muy inquieta y este trabajo era muy variado y, al final, yo me relacionaba con todo el hospital y los conozco prácticamente a todos”, explica feliz.