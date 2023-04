Los vecinos del Sector 7-Recinto Ferial, promoción de viviendas ubicada en el barrio de Someso, no disponen de servicio habitual de limpieza viaria ni de desbroce. Hasta ahora, ante las protestas vecinales, el Concello achacaba que el barrio careciera de servicios a que los promotores del polígono, encargados de sus obras de urbanización y adecentamiento, todavía no habían cedido a la Administración las parcelas en las que se levantan las torres de la promoción y que, al ser estas privadas, no podían dotar al barrio de estos servicios. Pero los vecinos han tenido acceso a un informe expedido por el área de Urbanismo y Patrimonio del Concello que admite que todas las calles en las que están las torres son de titularidad municipal desde 2009.

El documento, solicitado por los vecinos, hace constar que el Concello es titular de las calles José Vázquez Rozas, José Pascual López Cortón, Aurelio Aguirre Galarraga y la avenida de la Universidad, y están “debidamente recepcionadas” desde el año 2009. La avenida García Sabell, que une el polígono de Pocomaco con el barrio de Matogrande, “también forma parte de la red viaria de titularidad municipal”. Los vecinos conocían con anterioridad otro informe en el que se recogía que solo la calle José Pascual López Cortón figuraba en esa red viaria del Concello con las obras recepcionadas. El documento refleja lo que los residentes del polígono defienden desde hace meses: que las calles que atraviesan el barrio deberían estar incluidas en el mapa de la limpieza viaria. Esta es una ruta en la que no figuran, lo que motiva el “estado de abandono” en el que se encuentra el entorno, denuncian, con acumulación de basura, multitud de plumachos y maleza en los márgenes de las vías y desperfectos en el mobiliario urbano. Los vecinos aseguran que el Ayuntamiento se comprometió a resolver esta situación, pero lamentan que aún no tienen noticias al respecto. “En diciembre quedaron en llamarnos en enero para informarnos del plan de acción de medioambiente. Todavía no sabemos nada. Únicamente vinieron a limpiar una vez las cunetas, porque lo pedimos por registro, pero fue de forma excepcional. No entendemos tanta demora para poner barrenderos o servicios de desbroce”, se quejan los vecinos, que en los últimos meses han emprendido una cruzada de reclamaciones para que se les atiendan sus demandas. El Ayuntamiento ha alegado en varias ocasiones que no puede dotar de limpieza al polígono de Someso hasta que los promotores del mismo urbanicen las parcelas correspondientes y las cedan a la administración local. El otro punto de fricción entre los residentes del barrio y el Concello, que involucra también a la junta de compensación, son las obras de urbanización para completar el polígono, que, esperan, pondrán remedio al mal estado del barrio desde hace años. El inicio de los trabajos para rellenar las parcelas, ajardinar y dotar de mobiliario urbano al barrio se vio demorado por la judicialización del desarrollo del polígono. Una sentencia del Tribunal Supremo determinó en 2019 que era la junta de compensación la encargada de acometer los trabajos, pero, desde entonces, apenas ha habido movimientos. El Concello y los propietarios fijaron como plazos para el arranque definitivo de las obras la última semana de enero o las primeras de febrero, con una fase inicial que se basaría en delimitar qué parcelas son de titularidad municipal y, por tanto, objeto de urbanización, y cuáles están en manos de particulares, que tienen la obligación de adecentarlas para que no interfieran en la viabilidad de dichos trabajos. Transcurridos meses desde el plazo comprometido, y con el acta de replanteo rubricada en febrero, los residentes no son optimistas. “En marzo nos dijeron que las obras estarían terminadas en siete meses, pero va muy lento. Solo hemos visto relleno y movimiento de tierras. El topógrafo vino a marcar los puntos de las parcelas, y ya están borrados, tendrá que volver. No hay un solo centímetro de cemento ni de verde”, lamentan representantes de los residentes de las torres. Los residentes temen que los movimientos de tierras que aprecian desde el inicio del año sin que se detecten grandes avances repliquen la situación vivida durante los últimos dos años, en los que se acostumbraron a ver pasar camiones que cargaban y descargaban tierra de forma arbitraria en las parcelas del polígono. Un movimiento que en un principio achacaron a la primera fase de la urbanización, pero que, finalmente, los promotores y el Concello acabaron desmintiendo, al reconocer, dos años después de la entrada de los primeros camiones, que las actuaciones todavía no habían comenzado. “No está ni empezado. Nos explicaron que los promotores llegaron al acuerdo con la empresa adjudicataria de las obras para que fuese llevando tierra para cuando se empezase la obra”, lamentaron entonces las representantes vecinales. La demora se suma así a la lista de demandas que llevan acumulando los residentes del Sector 7 desde 2020, fecha en la que debía estar completada la primera fase del proyecto de urbanización del barrio de Someso, que contaba con un plazo de ejecución de once meses y que, sin embargo, permaneció hasta ahora en estado de parálisis.