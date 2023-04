El futuro energético: fachadas ventiladas en Cuatro Caminos

Cinco bloques residenciales de Modesta Goicouría con 110 viviendas en total, otros 115 pisos de un inmueble de Eirís y un edificio de 24 vecinos en Linares Rivas tienen en común la reforma integral de su instalación térmica y eléctrica (calefacción, agua caliente y electricidad) a cargo de la empresa coruñesa Seingenia. A este grupo se suma la torre Efisa, 180 viviendas repartidas en siete grandes edificios de la plaza de Cuatro Caminos, cuya fachada también será sometida a revestimiento fotovoltaico. Estas actuaciones, que arrancaron a comienzos de este año, responden a la decisión de sus propietarios de ejecutar una obra en la que incorporar energías renovables para la optimización de los futuros consumos con el fin de minimizarlos.

Las torres, levantadas en 1971, hace más de cincuenta años, son un claro ejemplo de agotamiento de instalaciones energéticas. “Su vida útil estaba agotada. Los vecinos llevaban tiempo sufriendo problemas de servicio porque es un edificio muy antiguo. En el último año no encendió la calefacción y se llegó a un límite. Había que actuar sí o sí”, explica Coral Souto, directora general de Seingenia.

Los fondos procedentes de las administraciones en forma de ayudas son capitales en obras como esta, con un coste que ronda los ocho millones de euros. Para poder optar a subvenciones, se diseñó un proyecto completo: sistemas energéticos y envolvente en la fachada. Se empezó por las instalaciones térmica y eléctrica, con el objetivo de reducir notablemente la demanda de calefacción y las emisiones de dióxido de carbono, y con la estimación de rematar entre septiembre y octubre de este año.

Las obras en las fachadas no han podido empezar de forma simultánea a las demás porque todavía no tienen concedidas las ayudas, lo que alargará el periodo total de obras a algo más de dos años. Las subvenciones se solicitaron al Concello, a la Xunta —al estar la torre Efisa en el trazado del Camino de Santiago— y a la Unión Europea en el programa Next Generation; estas fueron denegadas en la primera convocatoria por falta de fondos y se volverán a pedir. La empresa y los vecinos esperan mientras la resolución de las administraciones municipal y autonómica para poder ejecutar el proyecto integral.

El aislamiento de una gran superficie de fachada como la de la torre Efisa no es sin embargo una obra complicada, admite Souto. “Quizá más laboriosa que otras que hemos hecho porque son muchos vecinos y es necesaria la coordinación. Como las cubiertas son pequeñas, se aprovecharon las fachadas verticales que estaban bien orientadas para poner fotovoltaica en la fachada”, detalla, algo que no es común en edificios de la ciudad y del área coruñesa.

El estudio del arquitecto Ramón Corrochano, autor de la Medusa del muelle Centenario del puerto, es el responsable de la actuación en la fachada ventilada.