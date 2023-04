María Reboredo es de Madrid, pero sus padres son de A Coruña, a donde vuelve en verano y Navidad. Unas raíces gallegas que le permiten ser una de las diez estudiantes que han recibido la Beca de Posgrado en el Extranjero que otorga la Fundación Barrié. Con esta ayuda, los beneficiarios pueden realizar estudios de máster en centros académicos de todo el mundo. Reboredo estudia Física en el King's College London, en el Reino Unido. Terminará este año y el próximo curso se trasladará a Oxford para hacer un máster.

“Siempre me llamó la atención la Física. En el instituto tuve profesores que se quedaban en el recreo para explicarme algunas cosas. Como la Física es la base de casi todo, decidí irme por ahí y ahora me encanta”, relata la joven desde Londres.

Realizó el Bachillerato Internacional y después hizo las maletas para mudarse a la capital inglesa. No fue fácil. “Me mudé en el año del COVID, así que estuve mucho tiempo metida en la residencia y me cancelaron clases. Fue un poco rollo. Hasta me apunté a cursos online para entretenerme”, recuerda.

Pero la pandemia pasó y María Reboredo ha podido disfrutar de dos años de vida londinense. “He hecho muy buenas amigas y planeo llevarlas en verano a España para que conozcan aquello”, desvela la estudiante.

Su próxima aventura será en Oxford, donde estudiará el Máster en Modelado Matemático y Computación Científica. La madrileña con raíces gallega ha ganado numerosos premios y reconocimientos (Ada Lovelace Computational Physics Prize, George Randall Wilkinson Prize y Principal's Global Leadership Award) y también ha podido realizar prácticas académicas en el CSIC de Vigo, en donde colabora en el desarrollo de un software operativo para estimar los parámetros de oleaje en un estudio más amplio sobre el impacto del cambio climático en las Rías Baixas. Una experiencia que le motiva para seguir sumando proyectos. “Mi idea es moverme mucho”, añade.

La beca de la Barrié es para María Reboredo “una ayuda económica” para poder seguir formándose, pero también destaca la “red de gente” que tiene la Fundación. “Cuenta con embajadores por todo el mundo. Te vas a cualquier país y puedes contactarlos. Eso está muy bien”, comenta la joven.

El programa de becas del que es beneficiaria la madrileña nació en 1990 y hasta la actualidad la Fundación Barrié ha destinado más de 51 millones de euros en la formación de 734 estudiantes gallegos, con el triple objetivo de facilitar el acceso al conocimiento de las mejores técnicas, métodos y procedimientos; proporcionar experiencias vitales en un entorno internacional y multicultural; y fomentar los vínculos académicos y profesionales de titulados universitarios gallegos o vinculados a Galicia.

En la convocatoria de 2023 se han otorgado 10 becas a candidatos de las áreas del conocimiento de Ciencias Experimentales (6); Ciencias Sociales (2); Humanidades (1); y Ciencias de la Vida (1). De la provincia de A Coruña, además de María Reboredo, como hija de coruñeses, forman parte del programa Sofía Herrero (Ferrol), que estudiará en Estados Unidos; Roberto Losada (Ferrol), que hará el máster en Reino Unido, al igual que Pablo Monteagudo (Muros), Roi Vence y Marta Sálamo (Santiago), Abel Sánchez (Boiro) y Santiago Tuñas (Santa Comba). Álvaro Baleato, de Trazo, estudiará en Stanford (EE UU).