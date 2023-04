“Mi idea era dar una vuelta al mundo sin salir del País Vasco”

El periodista y escritor Ander Izagirre, premio Kapuscinski, emprende uno de sus viajes más apasionantes en Vuelta al país de Elkano: el que le llevará a conocer los secretos de su propia tierra y a derribar los tópicos que todavía pesan sobre ella, como el del aislamiento que guardó las esencias. Presenta hoy su libro, en compañía del ornitólogo y divulgador Antonio Sandoval, en la librería Moito Conto (19.00 horas)

Vuelta al país de Elkano, ¿es un libro para vascos, o para no vascos?

Espero que sea para no vascos, porque vascos no somos tantos. Para mí es un libro peculiar, porque normalmente he hecho crónicas y libros en el extranjero, y en este caso era un reto, porque era un viaje en mi tierra. Con la excusa del quinto centenario de la vuelta al mundo, mi idea era hacer una vuelta al mundo sin salir del País Vasco, que suena muy bilbaíno, pero yo soy de San Sebastián. El reto era intentar explicar un país desde mi casa, cómo es ese territorio, la gente que lo habita, cómo es su pasado y sobre todo su presente. Quise hacer un libro del siglo XXI, con ecos en el siglo XVI; que es una época muy viajera. Hoy en día tenemos la emigración. Al final, el libro es una defensa de la mezcla de culturas, que ha estado mucho más presente en el País Vasco de lo que tenemos.

A lo largo de este viaje por su tierra pudo desmontar algunos mitos, como el tópico que dice que se preservó la identidad y la cultura del País Vasco debido al aislamiento.

Sí. Hay una arqueóloga, Merche Ortega, que encontró una minas romanas en Irún y voló un poco por lo aires el mito de que no había sido zona romanizada. Era una sociedad muy viva y potente. En el libro hablo de los chavales africanos que han muerto en el Bidasoa cruzando a Francia. Han muerto diez en año y medio después de cruzar el Sahara y el Mediterráneo. Una historia que a mí me voló la cabeza fue la de un senegalés que entrevisté, que fue el primer africano que vino a trabajar a la flota pesquera vasca en los años 90, Moussa Thior. Es un señor con una historia muy aventurera, y yo pensaba que era una historia muy nueva, del siglo XXI, pero un día, de repente, esta arqueóloga me habla de unas estructuras romanas donde elaboraban la salsa del pescado, el garo, en las que hay una lápida con el nombre del propietario de esa industria. Él habla de si mismo, dice que es un liberto, que se llama Caius Julius Níger, Cayo Julio el negro. El primer arrantzal vasco que conocemos con nombre y apellidos hace 2000 años era un esclavo liberado negro.

¿Qué otros paralelismos ha encontrado con la sociedad del XVI?

Me sorprendió la sociedad tan viajera y habituada a contactos con el extranjero que había hace 500 años. En pueblos pequeños de la costa, lees en las actas de los ayuntamientos sobre dónde murieron los habitantes de Zumaia, y ves que dos murieron en Flandes, otro volviendo de Terranova... están por todo el mundo. Hay una mujer esquimal en 1600 y pico bautizada como Itziar, que era la patrona de los marinos. Mi ciudad, San Sebastián, nace como puesto comercial y pesquero con gascones que viven de Baiona y hablan gascón. Era una ciudad trilingüe en el siglo XII. En la edad media estaban en el circuito comercial europeo, abiertos al mundo. Esta idea del caserío es un tópico muy reduccionista.

¿Y cuál es su reflexión sobre el origen de este tópico del aislamiento, de dónde bebe?

Cuando surge el nacionalismo vasco a finales del XIX, es un nacionalismo de reacción: viene gente de fuera y se sienten amenazados. Quieren buscar la esencia de los vascos; y el caserío se convierte en una especie de cofre de las esencias: el vasco rural, religioso, que habla euskera, conserva las buenas costumbres.

Una imagen muy conservadora.

Sí, y casi caricaturesca, pero tiene éxito porque es fácil de entender. Es una cultura muy diferente a todas las de su entorno, y si te dicen que es porque nunca se contaminó ni se mezcló, parece coherente, pero la realidad no tiene nada que ver con esto. Incluso el caserío, que parece lo más vasco, lo más típico, es un frankenstein cultural: arquitectura de madera que vino de Alemania. El caserío es una estructura de madera para prensar manzana y hacer sidra, que demandaban los galeones que empezaban a ir a América. El caserío vasco surge porque hay esa expansión. Las sociedades prosperan cuando salen al exterior y se mezclan con gente de fuera. El txacoli es ahora un vino prestigioso porque los enólogos vascos van a Francia a estudiar nuevas técnicas. Es en la mezcla donde mejoran las cosas.

¿Qué elementos definen hoy la identidad vasca, con estas premisas?

Me resisto un poco a definir la identidad, porque la idea que me interesa es que es cambiante. Es un sitio donde hay una cultura, una lengua, un ecosistema propio particular, pero encerrarla en una lista de rasgos me parece que es el peligro. Una de las grandes protagonistas del libro es Naima El Bani Altuna, tiene nombre árabe, 28 años, historial científico impresionante, es exploradora en el Ártico. Ella es hija de un marroquí que emigró al País Vasco, y tuiteaba en euskera sin decir su nombre. La gente flipaba, “¿quién es esta persona que está en el ártico tuiteando divulgación científica?”. Ella decía que le daba apuro decir su nombre, porque si veían su aspecto no la iban a tomar en serio. Para mí ahora, ¿quién es un vasco? Pues un vasco es Naima El Bani Altuna, que en su primer viaje en barco por el Ártico pide a sus compañeros que le saquen una foto con el glaciar de los Vizcaínos, que se llama así porque los balleneros de hace 400 años llegaban en galeones de madera a cazar ballenas. Sus compañeros de expedición le preguntan, ¿qué es un vasco? Y ella decía: yo. El equivalente al ballenero del siglo XVI es una científica de 28 años de padre marroquí, con rasgos árabes, que tiene que pasarse la vida dando explicaciones cuando dice que es de Bilbao.