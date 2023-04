A Raúl Álvarez le gusta jugar con el agua. No lo hace con las manos, aunque también: lo hace con sus pinceles y a través del arte. Su obra tiene sello propio: el agua, sus movimientos, su magnetismo; y la figura humana. A veces, por separado. Otras, como un todo evocador que invita al espectador a perderse en los lienzos. Suya es la muestra que ocupa la sala de exposiciones del Palacio de María Pita hasta el día 17 de mayo, comisariada por Pedro Taboada de Zúñiga. El título, Pinta! es toda una declaración de intenciones. “Pedro siempre me dice: ¡déjate de rollos y pinta, que es lo importante”, resume Álvarez. Ese imperativo para artistas es el hilo conductor de una selección de obras con las que el pintor quiere plasmar la evolución de su técnica y miradas: de los temas más comunes a los más personales, que denotan, también, la transformación de su propio universo. “La intención era que la gente viese las obras en conjuntos, no de una forma lineal. Crear distintos ambientes, con un cuadro grande como eje central, alrededor del cual pivotan otros. Es interesante que el espectador haga su relato”, desgrana. Cráneos, animales marinos, ensoñaciones surrealistas y, sobre todo, mucha agua, que el artista esboza con maestría alcanzando la sublimación de lo realista. Casi parece que moja al tacto. “Técnicamente, noto que voy siendo más preciso y fino en los detalles. Los últimos tienen más viveza en cuanto a tonalidades, profundidad del color”, propone el artista, cuando se le pide que salga de si mismo y explore su transformación. El veredicto final, no obstante, es de los visitantes que se acerquen a la sala de María Pita.

Algunas de las obras viajarán próximamente a Madrid para ser expuestas en el espacio expositivo Studio RGF, perteneciente a Roberto González Fernández.