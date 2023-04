“El público no entiende que el humor no es democrático”

El tinerfeño Manuel Burque vivió en A Coruña desde los 2 a los 18 años, acepta encantado que le coloquen el adjetivo de indie y se declara orgulloso de ser guionista. Este viernes (21.30 horas) lleva al teatro Colón, junto a Quique Peinado y Henar Álvarez, el espectáculo Buenismo Show, dentro del Encontro Mundial de Humorismo.

Realmente esta no es una entrevista para promocionar las funciones porque están todas las entradas agotadas desde hace tres días. ¿Qué tal sienta eso?

Pues sienta increíble, la verdad. Además, en A Coruña, concretamente, que es mi ciudad. Porque yo nací en Tenerife, pero para mí mi ciudad es A Coruña. Mucha gente no lo sabe, porque yo, profesionalmente, digamos que me he labrado la carrera en Madrid, pero desde los dos años hasta los 18 estuve en A Coruña, con lo cual toda mi infancia la viví allí. Y es que en A Coruña se agotaron en diez minutos. Demencial. Ojalá hubiésemos elegido el Coliseum, porque lo llenábamos tranquilamente. Ahora yo tengo un problema con las invitaciones de mis familiares y amigos, porque no doy abasto. De hecho, hay mucha gente que está frustrada porque le molaría mucho ver el espectáculo y no pudo ni siquiera tener la opción.

Está a cargo, con Quique Peinado y Henar Álvarez, de Buenismo Bien, en el que se tratan temas de actualidad de manera cómica y de donde parte este espectáculo.

El show no es igual al programa. Esto es totalmente diferente, es un espectáculo puramente de comedia, sin entrevista y con muchísimo guión. Estoy muy orgulloso del show porque creo que hemos hecho un auténtico espectáculo, que era lo que queríamos. Nos hemos esforzado mucho por hacer algo por lo que la gente quisiese pagar. Porque hay veces que te aprovechas, tienes un podcast de éxito y lo que haces es ir allí y que te vean, ¿no? Y ya está. Nosotros somos guionistas y nos hemos currado un espectáculo en el que realmente lo pases bien y salgas diciendo quiero repetir.

¿Cómo hacen para el programa? ¿Primero deciden los temas o antes buscan si a un tema se le puede encontrar el punto cómico?

Los tres tenemos algo en común, que tenemos un compromiso bastante fuerte con ciertos temas sociales, políticos, feminismo... Y lo que solemos hacer es, para el programa de radio, primero buscar a un invitado que tenga un ángulo que mole, que sea interesante, y le podamos sacar conversación que marque la diferencia. Después, Nani (Henar) se prepara su sección, casi siempre orientada hacia el feminismo. De hecho, cuando empezamos hace cinco años, el objetivo era que Nani fuese como la escudera feminista del programa, la sindicada feminista, y que llega y nos dice lo que está bien y lo que está mal. Después son reflexiones que hace cada uno sobre cosas que van pasando y reflexionamos juntos de manera improvisada sobre el tema. El humor va saliendo solo. Porque ya nos conocemos mucho, somos muy pasionales y algunas veces es todo muy gracioso y otras es todo muy serio. Ahí manda la pasión.

Es conocido fundamentalmente por sus apariciones en tele y radio, ¿no se molesta porque su trabajo como guionista o director de teatro no llegue tanto al público?

Normalmente los guionistas tenemos esa pelea, ¿no? ¿Cuántos guionistas conoces con nombres y apellidos? Si pregunto aquí, ahora mismo estoy caminando en el aeropuerto de Madrid, muy poca gente te dirá un solo nombre. Esa es una pelea por la que los guionistas estamos ahí luchando. Es una cosa que peleamos, por la exposición pública, porque a mí me parece que va de la mano, cuanta más popularidad tengas de repente te pagan mejor. Dicho esto, a mí me gusta mucho cuando la gente me menciona en redes y me escribe para decirme que le ha gustado mucho la serie Vida perfecta o la peli Tadeo Jones. Me gusta porque es mi trabajo principal y lo que más necesito. Y quise dedicarme a eso desde que era adolescente por lo cual que te venga alguien y te diga, oye me emocioné mogollón con el final de Vida perfecta pues para mí vale tanto como llenar en A Coruña.

¿Y el humorista nace o se hace?

Yo creo que nace y se hace. Hay gente que tiene un talento especial para hacer reír y tiene unas cualidades, digamos casi anatómicas y vocales, que ya los hacen graciosos per se, una personalidad increíble para generar risas en los demás. Y luego hay otra gente que se lo curra mucho con los codos y la cabeza y el ordenador.