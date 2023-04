"Fue una persona impresionante. Físicamente frágil, con muchas limitaciones, pero era la alegría de aquí". El párroco de la Iglesia de San Rosendo, Ramón Antelo, se emociona al hablar en pasado de Gelines Patiño, uno de los rostros más singulares de la parroquia y, por extensión, del callejero coruñés, al que Patiño daba vida con el crisol de colores que le gustaba portar en vestimenta y cabello. Gelines Patiño, que nunca perdía la sonrisa, ni siquiera las dos veces que le fue sustraída su inseparable silla de ruedas motorizada, falleció ayer en A Coruña a los 85 años tras una enfermedad final que llevó "con entereza", confirma el párroco del templo. Ese es, sin duda, uno de los lugares que Gelines mejor conoció y donde mejor la conocieron a ella, después de cinco décadas como catequista y como una feligresa muy implicada en la vida que se generaba alrededor del templo. Allí tendrá lugar su funeral hoy a las 20.00 horas.

"Era una mujer muy positiva, emprendedora, a la que le gustaba vivir la vida alegremente. Una gran persona. Se le puede aplicar aquello de que una persona vale más por lo que es que por lo que tiene", señala el párroco de la iglesia de la Sagrada Familia, donde Gelines era algo más que una asistente habitual a los sermones. La catequista se ganó a pulso, con su incansable actividad, el convertirse en una de las vecinas más queridas de la comunidad. "Los niños se apiñaban en torno a ella y la acompañaban detrás de la silla. La querían mucho", continúa el párroco.

Pero Gelines Patiño era conocida, y, sobre todo, querida, mucho más allá de las fronteras de su barrio, donde se hizo visible con su implicación en varios frentes: contra las barreras arquitectónicas que sufren las personas con discapacidad, desde la Asociación de Discapacitados Independientes de A Coruña, que ella misma contribuyó a impulsar, o a título personal, como vecina y usuaria de servicios como el transporte público o las infraestructuras municipales, que luchó por ver convertidas en accesibles. Aunque hoy muchos lamentan su partida, las personas que la quisieron fueron capaz de demostrarle su cariño también en vida. Así hablaba de ella su amiga María José Viz en una carta que le dedicó hace unos años en las páginas de este diario: "No puedes caminar, ni bailar, ni tocar palmas. Sin embargo, jamás pierdes tu dulce sonrisa, ni esa desbordante alegría que te hace ser la más animada, en cualquier fiesta que se precie. Cantas y recitas como ninguna y alegras a todos los que te rodean. Eres una Gran Mujer en un pequeño cuerpo, de la que todos deberíamos aprender las constantes lecciones de vida que nos ofreces. Eres Única y, con este término, intento englobar las magníficas cualidades que te adornan -aunque no lo logre. Necesitamos muchas Gelines como tú, para hacer este mundo más humano, pero me temo que encontrarlas va a ser una misión imposible". Así la recordarán, también, a partir de ahora.