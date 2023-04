Casi un cuarto de las viviendas que se anuncian para comprar o alquilar en A Coruña carecen de ascensor

El 23,5% de las viviendas que se ofertan en la ciudad de A Coruña no tienen ascensor, según el portal Idealista. La cifra roza el 25% en el caso de las ofertas de compraventa (515 de 2.068) y baja al 18,2% en el caso de los alquileres (con 101 pisos de un total de 556), y, según confirman las inmobiliarias coruñesas, aunque este tipo de viviendas eran tradicionalmente más difíciles de colocar, actualmente no faltan clientes por la falta generalizada de oferta y la presencia de inversores que adquieren edificios antiguos para destinarlos a alquilar.

Según explican fuentes de Urbeko Inmobiliaria, en los últimos tiempos ha habido “un leve repunte de la vivienda sin ascensor” en la ciudad, algo que se debe “principalmente a inversionistas”. Esto es, individuos o empresas con capacidad de adquirir vivienda que “cogen segundos, terceros, cuartos, los reforman y los ponen de alquiler”. Este mercado “se está revalorizando” ya que “mucha gente compra incluso edificios enteros para alquilar”.

Esto es posible gracias a la falta de vivienda en la ciudad y la subida de los precios inmobiliarios. Ahora mismo, indican desde Urbeko, la demanda de arrendamiento en A Coruña “es tan grande que para mucha gente que un piso no tenga ascensor no es un óbice”. Muchos clientes, indican desde la empresa, valoran que estas viviendas tengan un precio “relativamente asequible dentro de los precios que se manejan hoy en día”.

En algunos casos los compradores valoran que un edificio tenga la posibilidad de instalar un elevador, si bien desde Urbeko indican que los costes para un inmueble de cinco plantas además de bajo están “entre los 80.000 y los 110.000 euros, aunque hay ascensores más caros, de marca”. Pero “si un edificio está en Emilia Pardo Bazán, San Andrés o cerca de la plaza de Pontevedra, si se puede poner bien, si no, no: va a tener tanta demanda que no va a ser un problema”.

Desde la inmobiliaria Será por Casas confirman que los pisos sin ascensor “terminan colocándose”, si bien puntualizan que son actualmente para “los que más nos cuesta” encontrar un cliente. El perfil de los clientes es de “gente joven”, en el caso de que entren para vivir, o, en las adquisiciones, “un comprador que lo quiere para alquilar: normalmente lo reforman para que sea atractivo para que pese más eso que la falta de ascensor”, explican en la inmobiliaria. En el mercado coruñés actual “al final siempre tienen su cliente”.

Pese a que por el momento encuentren salida, la oferta de pisos sin ascensor en A Coruña es inferior a la de otras ciudades (en Vigo, también según datos de Idealista, el porcentaje es de casi el 30%) y, por las características de la promoción inmobiliaria actual, tenderá a disminuir en el futuro. Según explica Juan José Yáñez , el secretario general de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), ahora no se están construyendo pisos sin ascensor. “Primero, desde hace muchos años es obligatorio que los edificios de cuatro o más plazas tengan un ascensor, pero incluso en los casos en los que no, se pone: es un requisito de accesibilidad, indica.

“En obra nueva, no hay nada sin ascensor”, insiste el secretario general de Aproinco, y señala que ahora hay “unas importantísimas ayudas para poner ascensor” en edificios ya construidos desde el Estado, “que en determinados casos pueden llegar hasta el 100%” de la obra.

Los problemas del elevador

El Concello de A Coruña presentó este año una línea de ayudas para mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad en edificios de viviendas (el plazo para pedirlas acabó hace dos semanas), con hasta 6.000 euros para instalar elevadores. Sin embargo, según explica la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de La Coruña, Patricia Vérez, “uno de los principales problemas” para dotar a un edificio de elevadores es “la falta absoluta de agilización en la tramitación de licencias de obras”, que dependen del Ayuntamiento. Este, indica Vérez, es un “grave problema”, y critica la “desidia” de la Administración local en la tramitación de los permisos.

A esto se suman, según explica la vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia, Carmen Lavandeira, los casos en los que no se puede poner un ascensor porque “es arquitectónicamente dificilísimo” o porque el edificio está protegido y esto dificulta la obra. En el caso de la comunidad del número 143 de la calle San Andrés, que ha propuesto tres proyectos para instalar un ascensor y una plataforma para salvar los escalones de su entrada, el Concello les ha denegado tres proyectos alegando que faltaría espacio suficiente para evacuar en caso de incendio.

También hay un “porcentaje alto” de casos en los que los vecinos “no se ponen de acuerdo” para colocar el elevador, y en algunos se “acaba en el juzgado”. Según explica Lavandeira, en más de una ocasión ocurre que en un edifico entran vecinos jóvenes “con ganas de instalar un ascensor e intentan convencer al resto”, pero otros más mayores “dicen que no quieren” para evitar la molestia de las obras. Fuentes de Urbeko Inmobiliaria explican que también ocurren frecuentemente disputas entre los propietarios interesados en el elevador y los dueños de los bajos.