Las escaleras, una elección que va con la edad

David López, residente, hasta ahora, en un tercer piso sin ascensor en el Barrio de las Flores, ultima la mudanza a una nueva vivienda con la misma coyuntura: en este caso se trata, de nuevo, de un cuarto piso al que hay que subir por las escaleras. Un condicionante que para él, hombre joven sin limitaciones físicas, no supone un trastorno particularmente importante. El joven, por su parte, relativiza la circunstancia. “Realmente casi veo la ventaja, no tienes que matarte tanto en el gimnasio, sin querer haces ejercicio todos los días, porque al final pasas la mayor parte del tiempo sentado en el trabajo, y esta es una forma de moverte”, señala el joven, que es consciente, no obstante, del privilegio que supone no verse limitado por la existencia de barreras de accesibilidad a la hora de elegir su vivienda.

No es así en muchos otros casos. “Para la gente mayor o para las personas con movilidad reducida es un problema. Me he cruzado muchas veces con vecinos que pasan media hora para subir al tercer piso por la escalera, y que tienen que hacerlo todos los días para salir a la calle o bajar a la compra”, reflexiona. En su caso, los mayores inconvenientes los ha vivido en el trajín de cajas y enseres propios de una mudanza, pero, más allá de eso, la ubicación y el buen estado del piso son elementos positivos que inclinaron la balanza y que pesaron más en el cómputo global que los tramos de escaleras. Lo mismo le ocurre a Alejandro B, que se convirtió en propietario de una vivienda en Elviña con 28 años. En su caso, la cuestión del ascensor fue un elemento determinante en el cambio de morador de la que ahora es su propiedad. “La señora que me vendió el piso ya no podía subir las escaleras y lo puso a la venta. Yo lo compré con 28 años porque no me costaba subirlas, y la anterior dueña se marchó para un piso con ascensor”, resume. Para Ion Rodríguez, vecino de Juan Flórez, el problema viene cuando llega “muy cargado al portal”. “Por trabajo hago muchos viajes y llevo las maletas llenas. A veces tengo que hacer dos viajes”, cuenta, aunque reconoce que no tener ascensor puede ser también “un problema para personas mayores o que tengan poca movilidad”. Desconoce si hay un proyecto para instalar el elevador en el edificio, pero opina que “hoy en día, es más fácil porque hay ascensores más pequeños y modernos”. De todos modos, para él fue un “golpe de suerte” conseguir este piso, en el que vivía una amiga suya que, cuando se fue, lo avisó para que fuese el nuevo inquilino.