El 'game over' de la primera promoción del Grado de Creación Digital, Animación y Videojuegos

Fue en otoño de 2019 cuando la Universidade da Coruña (UDC) estrenó el Grado en Creación Digital, Animación y Videojuegos. Hoy, cuatro años después, aquellos alumnos que iniciaron sus estudios entre incertidumbre e ilusión se preparan para despedirse de una facultad en la que dejan una huella imborrable, convirtiéndose en la primera promoción del grado. “Hemos aprendido mucho durante estos cuatro años. El alumnado nos ha ayudado a crecer”, indica la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Nereida Rodríguez.

Son aproximadamente 60 los estudiantes que han llegado al final. Como “conejillos de indias”, como dicen ellos de forma cariñosa, se unieron a esta nueva aventura de la UDC. Y no se arrepiente. Uno de los más jóvenes es Ángel Candal, al que le coincidió el inicio del Grado con su fin de Bachillerato. Fue como un regalo. “Un amigo al que también le gustan mucho los videojuegos me comentó que iba a empezar este grado. Yo iba a ir de cabeza a una ingeniería a Vigo. La iba a elegir al azar. Así que cuando apareció esto lo tuve claro”, revela el joven, que reconoce que no fue fácil decirle a sus padres que “iba a hacer una carrera nueva y, encima, relacionada con videojuegos”. Pero ahora ven que le gusta mucho y que “hay opciones profesionales”. “Creo que este grado va a servir para acabar con ese pensamiento social que no se toma muy en serio estos estudios”.

Estos alumnos son reivindicativos. Han hecho una gran apuesta por el sector y están seguros de que pueden ganar. “Era necesario un grado como este. Ahora lo importante es intentar asentar la industria en Galicia”, expone Alejandro Rey, quien estudió dos ciclos en la Escola de Imaxe e Son antes de convertirse en estudiante universitario. “Trabajé en edición de vídeo y cuando me quedé sin trabajo decidí volver a hacer Selectividad y meterme en este grado. Fui la nota de corte de la primera promoción. Fue un golpe de suerte”, dice, orgulloso, el que asegura ser el “abuelo de la promoción”. Acaba los estudios y se lleva también “la experiencia de entrar con casi 30 años a la Universidad, lo que te da una perspectiva diferente”.

El Grado en Creación Digital, Animación y Videojuegos es reciente, pero ya ha conseguido atraer a muchos estudiantes. “Hemos recibido visitas de futuros posibles estudiantes y no son solo de Galicia, viene gente de Andalucía, Asturias o Castellón. Recibimos muchísimas solicitudes”, informa Nereida Rodríguez, para quien, como docente, fue “una suerte ver crecer a estos alumnos”. “También nos dieron su feedback y nos ayudaron a crecer”, insiste la profesora, quien cree que estos estudiantes podrán poner su granito de arena en un sector “que está creciendo mucho en Galicia”. “Vemos festivales dentro de A Coruña, como Imaxinaria o Mundos Digitales, y un montón de eventos y empresas de animación y videojuegos que evolucionan en Galicia”, relata.

Las aulas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación han sido durante cuatro años el hogar de Laura Pérez, a pesar de que pensaba que acabaría en una titulación de ciencias, como Medicina. “Me gustaba mucho la biología y el dibujo, para mí, era un hobby”, revela. Pero un día, algo cambió. “Conocí a gente del mundillo del arte y vi que era una posibilidad dedicarse a los videojuegos y formarse para ello”, cuenta. Pero entonces este grado no existía y primero pasó por Informática y Comunicación Audiovisual. “Esto me encanta. Al principio quería dedicarme a algo de diseño de personajes, pero ahora el objetivo es dirección de arte”, asegura.

También su compañero Héctor Álvarez piensa en el futuro. A él le gustaría seguir formándose. La programación es lo que más le gusta. Lo que sabe al 100% es que tomó la decisión adecuada al meterse en Creación Digital, Animación y Videojuegos. “Los profesores saben que somos el primer curso y que podemos cometer errores. Yo tuve claro desde el principio que quería hacer esto”, señala Álvarez, que estudió también dos años de Informática. Como Duarte Martínez, al que le atraía este mundo pero todavía no había ninguna titulación específica. “Cuando entré tenía muchas ganas e ilusión”, recuerda el joven, que cree que este “es el cambio que necesitaba”. A todos ellos les toca despedirse. En la pantalla sale game over, pero es un final de éxito.