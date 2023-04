“Mi mayor satisfacción es cuando alguien a quien ayudaste te reconoce y da las gracias”

Cuarenta y cuatro años vinculado a la seguridad. ¿Ha sido policía por vocación?

Por vocación. Me gustaba, simplemente. El único antecedente policial en mi familia fue un hermano de mi abuelo que fue guardia de asalto en Oviedo en el 36. Mi padre era comandante de Artillería.

¿No quería ser militar?

Quería ir a la academia militar para ser teniente y cuando me presenté en el 79 fue cuando se creó la primera promoción de oficiales de Policía Nacional, de Martín Villa con la ley del 78, que quiso oficiales propios como los que tenía la Guardia Civil. En esa primera promoción entré yo.

Su curriculum está plagado de cargos y responsabilidades, méritos y felicitaciones, cursos y seminarios. ¿Un buen policía está en constante formación?

Estás en actualización continua. Cambian las leyes, la delincuencia, la sociedad. La sociedad de 2023 es muy diferente a la de los años setenta. Los vecinos son distintos, los delitos son distintos, por eso la modernización es constante. Si te paras, te quedas desfasado. Uno de los problemas que tenemos en la policía es que a veces tenemos responsables que no han evolucionado lo suficiente. Estamos haciendo ahora un traslado de servicios, como Extranjería y Policía Judicial, de la comisaría de Distrito Norte a Lonzas porque allí está la Comisaría Provincial. Pues no, en esta época de tanta tecnología, estamos en el momento de descentralizar para ofrecer un mejor servicio y facilitar las tramitaciones a los vecinos. Es como cuando se cerró la oficina de denuncias del centro en las noches de fines de semana, cuando en fines de semana es cuando más delitos y denuncias hay.

¿Qué tipo de policía ha sido?

Yo soy un forofo de la seguridad ciudadana, del policía de calle, el que atiende al vecino, al comerciante. Todo el mundo pide un policía de barrio al que tú conozcas. Si no hay presencia policial no hay prevención; si no hay prevención hay más delitos; si hay más delitos, la Policía Judicial tiene más trabajo, con lo cual no atiendes debidamente a la víctima. Es una pescadilla que se muerde la cola. Cuando llegué aquí de teniente, en 1984, estaba de radiopatrulla en el 091. Salíamos en cada turno catorce coches patrulla, y de noche dos furgonetas con seis personas en cada una. De salir todos esos coches a los que salen ahora… no se puede tener la misma prevención. Después pasé a estar en policía de barrio, del 87 al noventa y pico: cada turno de mañana y tarde con un teniente, tres sargentos, cuatro coches patrulla, cinco furgonetas y cuatro patrullas de moto… tenías A Coruña controlada.

¿Hacía falta todo eso porque la ciudad era muy insegura?

Hombre… Todavía no existía Penamoa. A los de A Cubela los trasladé yo a Penamoa, a las primeras chabolas de cemento. Ese poblado lo conozco desde que se montó hasta que se quitó. Entonces había más armas blancas en la calle, más borracheras y peleas de noche porque los pubs estaban más desperdigados. La delincuencia estaba disparada porque se controlaba peor.

¿Temió alguna vez por su vida?

Sí, sí. Sobre todo porque estaba en unidades de radiopatrullas, de jefe de motos, en UPR entrando en Penamoa, al frente de unidades especiales de explosivos y helicópteros. Esto de que cuando entras en un bar de noche porque ha habido un incidente y llegas de primero y no sabes si habrá alguien armado… Lo que ocurre es que cuando estás en situación te olvidas de los riesgos; no es que seas imprudente, es que sabes que tu trabajo es ese, ese riesgo, y evitar que la ciudad sea insegura. Lo que te preocupa es llegar y ayudar a la víctima, solucionar la situación.

¿Cuál fue su peor experiencia?

El ahogamiento de nuestros tres compañeros en el Orzán, y el estudiante eslovaco, en 2012. No por mí, sino por las familias de las víctimas. Es de las noches que recuerdas porque hay imágenes que no puedes borrar del cerebro y te asaltan de vez en cuando como fotogramas: el helicóptero iluminando el mar, las olas contra el muro, quince personas braceando intentando salir del agua… No sabías cuántos desaparecidos podía haber. Fueron veinte días a pie de dispositivo como director de seguridad del Ayuntamiento, explicando todo lo que hacíamos a las familias y a las autoridades, decirle al padre de Velicky que el chico no se había ahogado en la zona de rocas sino en medio de la playa porque es peligrosa. Fue una tragedia que me marcó, pero por otra parte dejó la buena sensación del gran trabajo que hicimos todas las personas.

¿De qué manera ha ido mejorando la seguridad en la ciudad?

Se hizo un plan de presencia policial en la calle, el del 87, que supuso mucha mejora porque nos planificamos mejor, con planos de las calles, señalización de sucesos en zonas… Los policías, oficiales y subinspectores pasaron a estar en todas las unidades. Empezamos a tener chalecos todos los agentes. En estas décadas el cuerpo ha mejorado en muchos aspectos: formación, medios, procedimientos...

¿Están mejor preparados, por tanto, los agentes de policía?

Sin comparación, todos, los nacionales y los locales. Antes, en los 70 y 80, los nacionales hacían tres meses de estudios en Madrid y se iban a su comisaría, sin cursos de actualización. El agente de radiopatrulla necesitaba una formación amplia, porque se puede encontrar desde una mujer pariendo hasta un atraco con arma de fuego. Esta unidad hay que cuidarla, mimarla, es la primera unidad que atiende al ciudadano.

Algo habrá en lo que no se ha mejorado

Como asignaturas pendientes, muy importantes, estarían unas de tipo interno, que no dependen de los policías sino de los responsables políticos: un nuevo Catálogo de Puestos de Trabajo adaptado a las necesidades organizativas y policiales, un nuevo sistema de jornada laboral más flexible y adaptado a la realidad del trabajo policial, y un nuevo sistema de provisión de puestos de trabajo que sea claro, transparente y valore la profesionalidad.

¿Y la percepción del ciudadano del policía nacional ha cambiado?

Sí, también. El ciudadano está mucho más formado y comprende la labor del policía. En el año 87 empecé el programa de participación ciudadana, el de reunirte con asociaciones, colectivos y vecinos para explicarles tu trabajo. Al principio había desconfianza, nos preguntaban los vecinos para qué queríamos reunirnos con ellos, les parecía raro, nos veían como el policía que iría detrás de ellos para darles palos en las manifestaciones. Con ese programa nuestra imagen empezó a cambiar, nos reunimos con directores de centros de enseñanza, ANPAs, Fiscalía de menores, la Policía Local… Entonces ya no nos vieron como bichos raros sino como personas normales. Hoy miras cualquier estadística de valoración ciudadana y ves que los policías nacionales son de los mejor puntuados. La principal mejora en estos cuarenta años ha sido que el 091 se ha convertido en una Policía en la que todos sus integrantes se sienten parte de la sociedad a la que sirven, y actúan siempre para mejorar esa sociedad y garantizar la seguridad de los ciudadanos, y estos saben que pueden contar con la Policía siempre que la necesiten. No es que hace años no lo sintiesen y no actuasen así, pero lo que se ha conseguido es una compenetración y una simbiosis entre ambos que es el mayor logro de estos años.

¿Cuáles son ahora los motivos por los que los ciudadanos pueden sentir inseguridad en A Coruña?

Existen muchos factores que inciden en la sensación de inseguridad, de tipo social, laboral, valores… Resulta evidente que serían necesarios cambios legislativos que abordasen un tratamiento penal y procesal más adecuado de los delitos de hurtos, robos con violencia, lesiones, robos en viviendas y establecimientos, que son los que afectan a los ciudadanos más en número y más directamente. Es necesaria una actualización y que los procedimientos penales en estos ámbitos sean más rápidos.

¿Un policía está siempre de servicio, aunque se haya jubilado?

Sí. Me siguen llamando compañeros. Es que soy como una enciclopedia: por la cantidad de experiencias que tengo y porque mi padre siempre me dijo que me guardase todo, y por eso tengo documentación de cualquier cosa: circulares, normas, casos, órdenes judiciales…

¿Cuál es la mayor satisfacción que le ha dejado su trabajo?

Cuando te encuentras con una víctima a la que has ayudado hace tiempo y te reconoce y te de las gracias por haber estado ahí.

¿Ha dejado algún enemigo?

Dejo más amigos y tomo café con ellos. Los enemigos no entendieron la distinción entre mando y sindicato.

“Me preguntan los partidos políticos si puede haber policía de barrio y les digo siempre que no, que no hay agentes”

Son frecuentes las quejas de los sindicatos por el déficit de agentes, de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Tuvimos un programa, el Policía 2000, que falló porque no teníamos stock de policías. Era un buen programa que necesitaba gente. Se implantó en unos años en los que ingresaban 1.200 policías y se jubilaban 4.000. Llevo en A Coruña desde 1984 y cuando me preguntan los partidos políticos si se puede implantar la policía de barrio les digo siempre que no se puede, que no hay agentes. El 092 está ahora en 300 personas y su plantilla es de 420. Cuando me mandaron a casa por Navidad dejé el cuerpo con 376 y con un sistema de jornadas y una reorganización con la que sacamos agentes de las grúas, de poner vallas en las calles y de los que están en la primera planta del ayuntamiento donde no hacen falta tantos, y recuperamos 26 agentes: así pudimos tener policía de barrio. Pero si ahora tienes 90 policías menos… Se acaba de aprobar una oferta de empleo público con 44 agentes, pero hasta dentro de dos años no estarán en las calles, ¿y en estos dos años cuántos de los que están se irán? El año pasado 27, el anterior 30. Es una animalada asumir de repente 44, tienes que hacer promociones de 20 o 25 desde hace tres años, porque sabes que los agentes se te van a jubilar y prejubilar.

Ha ocupado cargos y también ha sido representante sindical. ¿Eso le ha enemistado con una parte u otra?

[Risas]. En eso soy un bicho raro. Es complicado ser mando y ser sindicato. Tengo varias condecoraciones, pero de Galicia solo una, por colaborar cuando era director de Seguridad del Concello, pero no tengo la de trayectoria como policía nacional. Como me decía un día una compañera: es que tú eres un broncas y siempre andas poniendo problemas Sí, lo soy, pero se me llama, se me plantea un problema y doy soluciones. Hay problemas en la policía que no se resuelven por la vía jerárquica sino por la vía sindical, y entiendo la separación de vías. En Galicia hay un nivel de unión sindical que no hay en el resto de España