Los sindicatos alertan de que A Coruña camina hacia la “desertización industrial”

La lucha por los salarios ante el impacto de la inflación acapara las movilizaciones del Primero de mayo. CCOO y UGT, que este año vuelven a ir de la mano, centran sus reivindicaciones en subir los salarios, bajar los precios y repartir beneficios. Es su lema de las manifestaciones, hoy a las 12.00 horas. Los primeros, desde A Palloza; la segunda, desde la plaza de Vigo. El de la CIG es un más duro, pero lanza el mismo mensaje: Paremos el saqueo! Empleo, salarios y pensiones dignas. Al margen de las demandas y problemas globales, la ciudad de A Coruña y su comarca también tienen los suyos. Los tres sindicatos coinciden en el mismo: la paulatina desaparición de los empleos de la industria —el caso más cercano son los 300 despedidos el año pasado en Alu Ibérica— y el incremento de los puestos de trabajo en el sector servicios. “La ciudad de A Coruña y la comarca caminan hacia un proceso de desertización industrial desde hace mucho tiempo”, denuncia Xabier Filgueira, secretario comarcal de la CIG en A Coruña. Los tres coinciden en que el descenso del empleo industrial y el incremento en el sector servicios está provocando una precarización de los puestos de trabajo. “Hay un descenso paulatino de la industria y un aumento cada vez mayor del peso del sector servicios, pero no del sector servicios de buenos salarios, sino del sector servicios de mala calidad, de empleos precarios, de pocos empleos a tiempo completo y de empleos con salarios bajos”, esgrime el secretario general de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras en A Coruña, Cristóbal González Triñanes.

Pero no todos son problemas. Hay proyectos como el de la Ciudad de las TIC que son ilusionantes. “Hay importantes retos. La Ciudad de las TIC o los anuncios de actividades industriales relacionadas con las energías renovables deben ser un acicate para darle ese impulso a la comarca que necesita”, reconoce Ángel Iglesias, secretario comarcal de UGT de A Coruña.

Pero los tres insisten en la necesidad de tener un sector industrial fuerte en la ciudad y en la comarca. “La industria es el motor de la economía y por mucho que, efectivamente, haya una transición en materia industrial hacia otro tipo de procesos diferentes, es una necesidad que vamos a seguir teniendo porque el sector servicios, sean servicios financieros o puramente prestación de servicios, no llega, y si no hay un sector como el industrial que tire y dinamice esa economía, difícilmente va a haber un futuro de calidad”, sentencia Xabier Filgueira. La única palabra que se repite en los lemas de las manifestaciones de CCOO, UGT y CIG es salarios. “Nuestra principal reivindicación tiene que ver con la disputa de los salarios. No estamos dispuestos a asumir que las familias sigan empobreciéndose mientras las empresas engordan cada vez más sus cuentas de resultados”, alerta Cristóbal González Triñanes.

Cristóbal González: “En A Coruña tenemos ahora la Ciudad de las TIC” Cristóbal González Triñanes, secretario general de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras en A Coruña, considera que la ciudad y el área metropolitana tienen una gran oportunidad con los proyectos relacionados con las nuevas tecnologías, como la Ciudad de las TIC, o las energías renovables. “Ahora mismo entendemos que al calor de los fondos europeos y con las nuevas propuestas que se ponen encima de la mesa, del cambio de modelo productivo, la entrada con fuerza de los nuevos recursos de generación eléctrica, el reciclaje… A Coruña tiene que apostar por ser un vector principal de este crecimiento”, señala. Por eso reclama a las administraciones que “tomen el timón, que planteen medidas que puedan potenciar que ciertas empresas, sobre todo tecnológicas o de nuevas tecnologías, se vengan a implantar a nuestra comarca y que generen empleo de calidad, empleo industrial, empleo de buenos salarios, porque ese empleo de buenos salarios es el tractor para el resto de la economía”. “En el momento en el que el porcentaje de industria sube en una comarca, automáticamente se genera riqueza y eso arrastra al resto de sectores”, insiste. Para González Triñanes, el proyecto de la Ciudad de las TIC también debe ser un polo de atracción de empleo. “En A Coruña tenemos ahora la Ciudad de las TIC, donde se pueden implementar startups y empresas relacionadas con las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, con actuaciones que en otros sitios generan mucha riqueza, pero que en esta comarca no somos capaces de explotar”, reconoce.

Ángel Iglesias: “La comarca está sufriendo un retroceso” Para Ángel Iglesias, secretario comarcal de UGT de A Coruña, uno de los principales problemas económicos de la ciudad y de su área metropolitana “es la desaparición de una gran cantidad de empleo industrial, que era empleo de calidad y de empleo con derechos”. “Ahora mismo, la comarca está sufriendo un retroceso en cuanto a capacidad industrial, donde ya estamos por debajo del 10% de la actividad”, apunta. Y está rebaja está provocando que los empleos sean peores. “La bajada del sector industrial está derivando en más actividad de los servicios que, normalmente, en muchos sectores están en situaciones más precarias, sectores que tienen una regulación menos consolidada”, alerta. Iglesias destaca que el reto es seguir avanzando en la negociación colectiva para mejorar las condiciones y que “haya una apuesta de todas las instituciones públicas de la comarca por actividades que generen valor añadido, porque esas actividades generan puestos de trabajo de calidad”. Y en cuanto a los retos del futuro, “la Ciudad de las TIC o los anuncios de actividades industriales relacionadas con las energías renovables pueden ser un acicate para darle ese impulso a la comarca que necesita”. El secretario comarcal de UGT A Coruña alerta de que el empleo está evolucionando constantemente y hay nuevas formas de trabajo que provocan que “ciertos sectores se estén implantando, sectores con una fuerte presencia de teletrabajo, y ante esta situación hay que avanzar en conseguir unas condiciones dignas para todo ese tipo de trabajo”.