Un domingo para moverse

Para un domingo soleado como el de ayer, pocos planes hay mejores que los que incluyen deporte, diversión y solidaridad. Un millar de personas participaron ayer en la edición número 28 de la Carrera Alternativa de A Coruña. La plaza de María Pita fue el epicentro de la iniciativa.

La Carrera Alternativa, bajo el lema Por la inclusión y la igualdad, congregó en las calles de la ciudad a un millar de personas durante la mañana, que completaron el recorrido que transcurrió por el paseo marítimo. La concejala de Bienestar Social, Yoya Neira, y el ex jugador de baloncesto coruñés, Fernando Romay, estuvieron presentes en la prueba. Durante toda la mañana, la plaza de María Pita fue el escenario de actividades deportivas y juegos para todas las edades. La Carrera Alternativa, sin dorsales ni inscripciones, tiene un carácter reivindicativo y busca la participación de toda la ciudadanía, sea cuál sea su condición, en pruebas deportivas. El evento estuvo organizado por la Asociación Galega de Xestión Deportiva y Be One, en colaboración con el Concello.

Travesía por el Xalo

La duodécima edición de la Travesía del Xalo, organizada conjuntamente por la asociación Castelo Deporte y el Concello de Culleredo, reunió a cientos de personas en el lugar de Folgueira con el objetivo de promover y sensibilizar sobre el respeto a la naturaleza, la fauna y la flora, En las diferentes modalidades de la prueba participaron cerca de 700 personas, que recorrieron los senderos del Monte Xalo y pudieron disfrutar de una multitudinaria churrascada al final.

La categoría femenina repartió el podium entre Lucía López Palmeiro, del club Traileros Toxos&Birras, en la primera posición; Lydia Rodríguez Carracedo, de la Asociación Deportiva Cerne, en la segunda, y Vanesa Mella Barbeito, del Club Atletismo Betanzos Montaña, en la tercera. En la categoría masculina, los ganadores fueron Fernando Arca, del club Xesteiras, Rubén Gómez Lamas, del club Traileros Toxos&Birras, en la segunda posición, y Miguel Arejula Elías, de la Agrupación de Montañeros Independientes, cerrando el podium. Los inscritos más pequeños recibieron sendas medallas de chocolate, y el resto de participantes recibieron regalos conmemorativos.