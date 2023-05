¿Los patinetes eléctricos tienen derecho a entrar en tiendas de A Coruña?

Cada vez son más los vecinos de A Coruña que se desplazan en vehículos de movilidad personal (VMP) a su puesto de trabajo o a realizar recados, especialmente en patinete. Este particular bum que se ha vivido durante los últimos años ha generado nuevas situaciones, como que muchos usuarios accedan con ellos al interior de establecimientos. La mayoría no pone pegas a esta acción, pero muy pocos sí han empezado a hacerlo en la ciudad.

“Prohibida la entrada con bicicletas o patinetes”. Es un cartel que se puede ver en un supermercado, en el que aluden a que este veto está más pensado para niños que se descuidan y tiran la mercancía. Otro caso ocurre en Marineda City, donde existe una tienda en el que está prohibido acceder con patinetes porque allí se vende ese mismo producto.

El presidente de la Asociación Coruñesa de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal, Enrique Fernández, asegura que los usuarios deben aplicar “sentido común” cuando pretendan entrar a un comercio cuando viajan con estos vehículos, sin causar demasiadas molestias. “No es lo mismo un patinete ligero o no entrar con el manillar no plegado. Es sentido común. Lo que menos moleste. No es lo mismo que el centro lleno o no”, afirma. También explica que los VMP tienen derecho a moverse por una tienda, siempre y cuando no se estorbe a otras personas. “Si un carrito de bebé entra, ¿por qué no un VMP?”, se cuestiona al ser preguntado por si patinetes y otros vehículos tienen derecho a acceder a establecimiento. De hecho, él mismo realiza este uso.

Fernández relata que “personalmente” no ha tenido problemas en ningún local comercial de la ciudad y que ningún centro comercial pone trabas para ello. Eso sí, advierte que, a nivel nacional, existe una cadena de supermercados que veta la entrada a estos aparatos por una norma general, pero que, por el momento, no tiene constancia que en A Coruña se haya aplicado.