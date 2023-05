“Os empregados non sabemos por que foi o conflito do lixo: haberá motivos extralaborais”

O sindicalista da CIG José Antonio Fernández Pereiro é o único membro do comité de empresa da concesionaria municipal de recollida de residuos, PreZero, que non pertence ao Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), investigado pola Policía Nacional por ser parte dunha presunta trama criminal. Esta, liderada segundo a Policía polo secretario xeral de STL, Miguel Ángel Sánchez, está acusada de cobrar mordidas por traballar e conseguir contratos a través de tráfico de influencias, tanto nesa empresa como na concesionaria de hixiene viaria, A Coruña Limpieza. Actuaría a través de súas empresas pantalla, Imprego (para a contratación temporal) e Inusvalia (de persoal auxiliar).

Cónstalle que no servizo de recollida de lixo se pagase por traballar?

Constancia non teño. Hai comentarios de persoas que traballaron na empresa e dixeron que tiñan que pagar para poder entrar a traballar ou incluso ter contrato fixo.

A Policía di que a maioría da xente entraba a través de PreZero. Canta non o facía?

Non o podo afirmar; eu estou na quenda de día e a maioría da xente que entra a traballar está no de noite. É moito máis o poder que ten Miguel Ángel en PreZero que o que ten na outra concesionaria. A maioría do apoio teno en PreZero, no turno da noite, onde máis do 90% da xente está afiliada en STL. Entón, ben porque teñen medo, ben porque lle deben favores, porque os meteu aí a traballar ou o que sexa, a xente non comenta nada das cousas que pasan. Pero si, os comentarios que se escoitan é que a xente que entra a traballar faino a través das empresas que el creou, Inusvalia e Imprego.

Denunciárono nalgún momento?

Si, no 2019 ou no 2020 falamos con [Francisco] Jorquera [o portavoz municipal do BNG] para ver que se podía facer con respecto a estes comentarios de xente que dicía que tiña que pagar para poder entrar a traballar. El fixo algunha pregunta no pleno, pero non foi adiante.

Pero non chegaron a presentar nada directamente ante o Concello ou ante a Fiscalía.

Non, porque claro, non tiñamos probas. Denunciabamos esta situación que pensabamos que era ilegal, pero non sabiamos ata que punto se podía xudicializar.

A CIG en A Coruña Limpieza fala tamén de presións de STL sobre as persoas que non pertencen ao sindicato, ou xente que pense que pode sufrir represarias no traballo. Iso existe en PreZero?

Moita xente non protesta, non di nada por temor a represalias, pero eu non o podo asegurar.

É dicir, que non pode asegurar que as represalias se efectúen.

Si. Moita xente xa non di nada porque ten medo.

Houbo varios conflitos de natureza laboral no tema da recollida de lixo. En 2022, en concreto, ameazouse con folga que non se chegou a facer efectiva e unha campaña de sabotaxes. Queimáronse camións, houbo roturas de outros... STL negou estar vencellado, pero que se sabe entre os traballadores?

Realmente os traballadores non sabemos por que se produciu ese conflito. O convenio colectivo xa o tiñamos practicamente acordado coa empresa Hai unha reunión no AGA do 5 de maio de 2021, onde chegabamos a acordo... Bueno, chegaban eles [STL], porque a CIG opúxose. Non se sabe por que se produciron eses conflictos: o convenio colectivo estaba practicamente acordado. Debe haber outros motivos extralaborais para que se produciran, dos cales non teño coñecemento.

STL deu explicacións cando falou de convocar a folga. Problemas cos vehículos, cuestións de igualdade que non se estaban cumprindo...

Non vexo que iso sexan motivos para chegar a conflito. O tema dos camións era un tema de que se ía cambiar coa próxima concesión e levaban tempo con problemas algúns, pero penso que non era como para que se producira un conflicto laboral desa magnitude.

Queimáronse camións, contedores... Foron traballadores de STL?

Non podo facer esa afirmación, porque non teño probas.

Puido deberse o conflito a que se negociaba o convenio en A Coruña Limpieza?

Ese é un tema curioso. Eles tamén tiñan un acordo no AGA, a empresa botouno abaixo, e o acordo foi bastante peor do que tiñan no AGA. É algo que non se comprende: que ese sexa o motivo dun conflicto laboral cando despois vas ter unhas condicións moito peores das acordadas do AGA. É algo moi estraño.

Como se converteu STL en hexemónico na súa empresa?

O STL xurdiu despois de que Miguel Ángel marchara da CIG, da que era membro antes. Creou o seu propio sindicato e foi convencendo ou chamando á xente para que se fosen con el, e a maioría fíxoo. Os afiliados que tiñamos na CIG, practicamente todos, menos contados. Foi por 2010.

Por que?

El tiña un papel de líder.

Despois chegou a ser despedido da empresa, púxose diante do Concello, houbo ameaza de folga e foi readmitido. Foi así?

Así foi.

Por que o despediron?

Non o sei.

Xa había rumores de que a xente pagase por traballar?

Ao momento non. Foi co transcurso de varios anos.

Cando empeza a escoitarse?

Sobre 2016. Antes non había rumores, que eu teña coñecemento.

Que se empeza a dicir?

Que para entrar a traballar tiñas que ir a través desas empresas [Imprego e Inusvalia]. E cando algún non lle facían o contrato... Había eses rumores. A maiores de que había que pagar para facerse fixos.

É dicir, que a xente que quería traballar abonaba un tanto o mes, e que o que quería ser fixo pagaban unha suma a maiores?

Iso era o que dicían, si.

E os comentarios viñan de xente que tivera algún problema.

Claro. A xente, ata que ten algún problema, non conta o que lle pasa. É o motivo polo que moitas veces non nos enteramos de cousas. Cando á xente non lle saen as cousas como esperaba é cando protestan.

A Policía Nacional di que nas dúas concesionarias a política de persoal estaba delegada en STL. Isto nunca se denunciou á empresa?

Supoñemos que se eso está ocurrindo é co consentimento da empresa. Un sindicalista ou unha empresa de emprego temporal non pode contratar á xente se a empresa non ten coñecemento.

E que gana a empresa?

Garantirse unha paz social, que non teña conflictos. Supoño, eh.

En 2022 houbo conflito.

Si, pero acababa de cambiar a empresa: antes era Cespa e cando ocorreu o conflito xa era PreZero, que absorbeu á outra. Imaxino que igual non había esa intención de colaborar coa situación que había.

Seguindo esa suposición, se rematou o conflicto laboral sería porque PreZero aceptouna.

Claro.

Seguiron os rumores de mordidas despois do fin do conflito?

Non podo dicir se segue a mesma situación ou non, pero eu na empresa vexo que segue todo igual.