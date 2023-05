Gary Barlow estuvo este martes en A Coruña. Sí, el mismísimo Gary Barlow de Take That, recordado por miles de seguidores de una de las boy band más célebres de la historia de la música, visitó el martes la ciudad, aunque quizá haya pasado desapercibido, incluso para sus fans, entre los miles de turistas que llegaron al puerto coruñés en una triple escala de cruceros. En uno de los tres trasatlánticos que este martes recalaron en A Coruña viajaba Gary Barlow, que bajó del crucero Arvia para recorrer algunos lugares del centro de la ciudad y disfrutar de paso de la gastronomía coruñesa.

Entre las imágenes que el propio Gary Barlow ha compartido en sus redes sociales se puede ver al artista dentro del mercado de San Agustín. En otras fotografías que ha colgado en sus perfiles se le ve en las cubiertas del barco, con reconocibles siluetas de la ciudad de A Coruña como inconfundible fondo de las estampas que dejan constancia de su paso por la ciudad.

La visita de Gary Barlow a A Coruña tuvo lugar durante una triple escala de cruceros en la ciudad. El ex de Take That llegó al puerto coruñés a bordo del Arvia, el tercero de los trasatlánticos que recalaron este martes en A Coruña. Se trata de un enorme buque, nuevo barco insignia de P&O Cruises, con 345 metros de eslora, que lleva a bordo 5.266 pasajeros y 1.675 tripulantes.

Procedía de Southampton y se dirige hacia Palma de Mallorca. Durante su escala en la ciudad estuvo atracado en el muelle de Trasatlánticos. Los otros dos cruceros que recalaron este martes en A Coruña fueron el Silver Wind y el MV Amera. Los tres barcos de pasajeros trajeron a la ciudad a un total de 8.500 turistas.

La masiva llegada de cruceristas se hizo notar en el centro de la ciudad. La Autoridad Portuaria habilitó un dispositivo especial para facilitar el flujo de los visitantes, en colaboración con el Consorcio de Turismo.

ACTUACIÓN A BORDO

La presencia del ex Take That Gary Barlow en A Coruña a bordo del crucero Arvia no se circunscribe a su ámbito privado, así que el artista no viaja en el trasatlántico de P&O Cruises como un turista más sino que el británico viaja a bordo del buque para una presentación exclusiva dentro de los espectáculos que la naviera ofrece a sus pasajeros. La travesía del Arvia que ha traído a Gary Barlow hasta A Coruña comenzó en Southampton el 30 de abril y toda las ganancias de las entradas vendidas para su actuación a bordo serán donadas a Child Bereavement UK y Teenage Cancer Trust según informan medios del sector naviero. Gary Barlow: “La música ha sido una parte tan importante de mi vida y me ha llevado a tantos viajes y aventuras. Después de algunos espectáculos increíbles con P&O Cruises el año pasado, no veo la hora de actuar en Arvia e Iona en 2023 y transmitir estas experiencias a todos los invitados”, recogen estos medios.

Gary Barlow es uno de los compositores y productores discográficos más exitosos de Gran Bretaña. Como parte del grupo Take That ganó ocho premios BRIT y vendió más de 45 millones de discos. Aparte de sus logros con Take That también ha coescrito y producido música para otros artistas de renombre, como Dame Shirley Bassey, Sir Elton John y Robbie Williams.

La asociación pionera de Gary con P&O Cruises como director musical de The 710 Club en Arvia e Iona ya ha brindado una serie de momentos musicales únicos a bordo, destaca la naviera.