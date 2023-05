Conseguir la igualdad sin excluir: una llamada a cambiar la mentalidad

Unas jornadas en la Universidad de Málaga y conversaciones en línea durante la pandemia en torno al documental Crip Camp juntaron a un grupo de familias de toda España (media docena de A Coruña) que reivindican cambiar el modelo de educación para dar las mismas oportunidades a los niños con diversidad y que advierten que lo primero es cambiar las mentalidades. De este núcleo han surgido proyectos de investigación y el documental Educación inclusiva. Quererla es crearla, que se proyecta a las 19.00 horas de este jueves en el Circo de Artesáns.

Según explica su directora, Cecilia Barriga, el documental explica la historia de estas iniciativas y nos aproxima a la vida de las familias. Hace énfasis en Rubén Calleja, un joven con síndrome de Down al que el Estado quiso enviar a un centro de educación especial y cuyos padres fueron acusados de abandono familiar por negarse. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU les acaba de dar la razón. “La educación inclusiva no puede darse en una sociedad que no es inclusiva”, resume Barriga.

En el documental también aparece la madre y maestra coruñesa Leticia Barbadillo, junto con su marido, Carlos, y su hijo, Tristán, con diversidad funcional. La iniciativa en la que participa, explica, busca “generar nuevos relatos” no solo en torno a las personas con diversidad, sino a las que sufren otro tipo de “opresiones”, como los gitanos. Incluye tanto a las familias como a un grupo de orientadores “que trabajan para darle una vuelta” al sistema y a un grupo de estudiantes, sobre todo de Secundaria, que “vivieron estas opresiones”. Publicaron una guía del Ministerio de Educación sobre cómo hacer inclusiva la escuela y han visitado Chicago para explicar su investigación.

Sin dejar aparte la necesidad de recurso, explica Barbadillo, el mayor reto es “imaginar una estructura escolar que no existe” e integrar la diversidad sin recurrir a clases y centros especiales que impiden desarrollar un proyecto de vida. “El que se escolariza en especial desconecta del currículo, es una vía muerta”, incide.