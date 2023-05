“Sempre busco que a xente saia dos espectáculos orgullosa de ser galega”

Estrean na cidade Endaterra, no Coliseum, van ao grande...

Grande o espazo, grande o elenco, grande todo. Endaterra está baseado no Camiño Inglés cara a Santiago desde A Coruña, é o menos coñecido e o que a nós nos queda máis preto da Coruña, así que, decidimos facer este espectáculo para darlle pulo. Está centrada na peregrinación que fan dúas mulleres, unha aristócrata de orixe escocés e a súa doncela, que é de orixe galega, no 1900. Veñen a Galicia facendo o Camiño da Coruña a Santiago e de Santiago a Fisterra e a Muxía. Todo o que atopan polo camiño é unha escusa para poñer en valor o patrimonio inmaterial deste camiño.

Que atopan?

Músicas, vestiarios, tradicións... É un espectáculo no que se fusiona o baile e a música tradicional con teatro, con música en directo e gravada, porque levamos unha banda sonora que vai cosendo todo o espectáculo e vai guiando o público até o final, tamén hai unha paisaxe sonora e visual que sitúan a xente directamente no Camiño. Endaterra non é só un camiño turístico senón que fai pensar e cavilar sobre a nosa cultura e a importancia que ten saber de onde vimos para saber a onde imos. Ao final dun camiño longo, xa sexa o de Santiago ou outro, o que fan as persoas é intentar cambiar e rematalo renovadas e iso é o que buscamos no espectáculo. Sempre busco que a xente saia orgullosa de ser galega e creo que neste espectáculo, como tamén noutros, o conseguimos.

Son moitos artistas sobre o escenario, como se xestou Endaterra?

Son oitenta persoas en escena, hai dez técnicos, deseño de luces, de imaxes, a banda sonora, asistencia de dramaturxia teatral, as dúas actrices que fan das mulleres protagonistas son as Izquierdo Sisters, Lucía Veiga e Marita Martínez... O corpo de baile, os instrumentistas e o coro son de Xacarandaina.

Canto tempo leva traballando neste proxecto?

O traballo de investigación que se fixo polos concellos está feito desde hai corenta anos, aínda que a algúns sitios volvemos outra vez, para ver se atopabamos máis cousas, e custoume moito traballo escoller, porque tiña moito material das recollidas. Foron case tres anos, coa pandemia polo medio.

Dubidou de se este proxecto se podería facer realidade?

Si, moitas veces, porque na pandemia non sabiamos nin que ía ser de nós, cando puidemos empezar a ensaiar non nos podiamos xuntar máis de catro... Foi moi duro.

Igual no escenario do Coliseum se lles esquecen todos eses malos momentos.

A moita xente xa non lle acorda, pero a min si, que foi moi duro. Nós somos un grupo da Coruña e o espectáculo fómolo facendo por outros concellos do Camiño de Santiago, faciámolo nos pavillóns de deportes, porque son os únicos espazos nos que o podiamos facer e agora, no Coliseum, que nunca acolleu un espectáculo destas características.

Está agora o público máis interesado na música tradicional que hai uns anos ou non nota a diferencia?

Diría que o interese é maior pero o número de xente é máis ou menos o mesmo, porque Galicia é un lugar que ama a súa música tradicional. O que pasa é que agora están saíndo cousas moi novidosas de grande interese, como o urban trad, ou a danza contemporánea. A música isto xa o leva facendo moito tempo, agora hai moitos lugares nos que poder mirar a danza e a música de Galicia e penso que medramos. A verdade é que nós con Xacarandaina sempre enchemos, entón, non temos moita queixa, pero reivindicamos máis axudas institucionais porque a música e a danza tradicionais non son só cultura, son tamén patrimonio. Se Xacarandaina, en lugar de estar en Galicia estivese en Francia ou Alemaña, tería un tratamento moito mellor.