La cercanía de las elecciones municipales, el 28 de mayo, motivó que el pleno de ayer, el último del mandato, sirviese para que en el debate de las mociones y en la formulación de preguntas y respuestas los concejales del Gobierno local y de los grupos de la oposición hicieran balance de la gestión municipal en los últimos cuatro años. El cruce de posturas, argumentos y valoraciones fue parecido al de otras sesiones previas, esta vez con el resalte del barniz electoral, pues los ediles del Ejecutivo socialista repasaron algunos logros para replicar las críticas y reproches de otros miembros de la Corporación respecto a distintas áreas. Los concejales y concejalas que no concurren a los comicios y dejan el Ayuntamiento no escatimaron agradecimientos en sus despedidas, algunas entre lágrimas o al borde, y los que han sido sus compañeros en el salón de plenos les desearon suerte en la próxima etapa de sus vidas.

Rosa Gallego, veterana del Concello, volverá a otra administración pública, la Xunta, tras doce años en el gobierno y la oposición municipal con el grupo popular. “Me voy con cierta pena, pero con la satisfacción del deber cumplido, con aciertos y errores, pero trabajando para que A Coruña fuese una ciudad mejor. Gracias a los coruñeses por aguantarme”, dijo a punto de llorar. “Los que la queremos la aguantamos con cariño”, le dedicó de inmediato la alcaldesa, Inés Rey.

Otros dos concejales del PP, Esperanza Peñalosa y Juan Carlos Varela, con solo un mandato cada uno, no figuran en la candidatura conservadora para el 28-M; ella no intervino en el pleno, él sí, para agradecer “el trato y el respeto” a sus compañeros de Corporación.

Los agradecimientos, y extensos, se repitieron en el grupo de Marea Atlántica, cuyos cuatro ediles dejan el Concello en cumplimiento de su código ético tras cuatro años de gobierno y otros cuatro en la oposición. Alberto Lema, María García, Iago Martínez y Silvia Cameán, esta sin poder contener las lágrimas de emoción, mencionaron a numerosos trabajadores municipales, compañeros de la formación política, colaboradores, amigos y familiares. Al grito de “hay Marea”, fueron recibidos ayer en los soportales de María Pita. “No me marcho de la política, seguiré haciendo política feminista”, reivindicó Cameán. También García aseguró que dará apoyo cercano al candidato Xan Xove, y Martínez reconoció que “no siempre fue un placer conocer a todos” en su etapa en el Concello. “Me llevo en la memoria todos los episodios de caza al Gobierno de Marea y a Xulio Ferreiro. Pero a pesar de eso, sé que además de adversarios hay personas y relaciones personales que estimo y valoro”, dijo.

Dos concejalas no adscritas, Susana Soneira y Mónica Martínez, también culminan su experiencia municipal y se despidieron con reparto de agradecimientos. La que fue única edil de Ciudadanos y después responsable de Deportes tras dejar su partido hasta que renunció a su cargo al frente de la concejalía por la sentencia judicial que anuló su incorporación al Gobierno local solo intervino en una ocasión en el pleno y declinó debatir o preguntar. “Sé que se puede hacer mucho más. Gracias a trabajadores municipales y al apoyo que me dieron, a pesar del tiempo robado. Los que no estaremos pedimos a los que continúen que piensen más en A Coruña y no tanto en sus partidos e intereses políticos”, comentó Martínez.

Del equipo de Gobierno local salen Eva Acón, retirada de sus funciones en Empleo desde 2020, y Esther Fontán, edil de Medio Ambiente, y no se despidieron en la sesión porque no tuvieron turno de palabra. Los que sí aprovecharon el pleno en el PSOE para recordar a los que no continuarán en la Corporación fueron Inés Rey, Francisco Díaz Gallego, concejal de Urbanismo, y el portavoz José Manuel Lage, quien dijo de la veterana Rosa Gallego: “Ha sido un honor discutir con usted, porque es un ejemplo de firmeza en sus ideales y valores. Hemos tenido una relación intensa y satisfactoria, disculpe mis errores hacia su persona”.

Gobierno del “diálogo”

Cuatro años de gestión dan para un extenso análisis de cada área municipal, pero solo algunas fueron objeto de debate, en un tono más relajado que en plenos anteriores, a raíz de mociones o preguntas de la oposición al Gobierno local. Los grupos criticaron aspectos de movilidad como la gestión del transporte público o el mapa de las líneas del bus, la política de vivienda municipal, la inseguridad ciudadana o la falta de equipamientos y mejoras en los barrios, ámbitos en los que el PP avanzó medidas y planes en el caso de que gobierne.

En la réplica de los concejales de gobierno salieron a relucir logros alcanzados durante los últimos cuatro años, periodo definido por Rey y Lage como “los de la amabilidad, el consenso y el diálogo”, lo que cuestionaron el PP y Marea al recordar que no se cumplieron acuerdos alcanzados en diferentes momentos del mandato. Entre esos logros se apuntó la limpieza de 25.000 pintadas vandálicas en edificios y espacios públicos; la erradicación del botellón en los jardines de Méndez Núñez; “la visita a la ciudad de ministros y mandatarios”; actos relacionados con la memoria histórica; e inversiones en equipamientos en zonas como Eirís, O Castrillón, Os Mallos, Cuatro Caminos, Bens y Barrio de las Flores. El edil de Urbanismo comparó estas actuaciones con “los cero euros” de inversión en el mandato anterior y defendió iniciativas municipales en materia de vivienda (en Xuxán, Pontejos, Visma o Someso) sin concretar plazos ni actuaciones, solo aludiendo al “impulso” por parte de la administración local.

Las viviendas de la Sareb en la ciudad, aún sin conocer

PP y BNG hicieron sendas preguntas al Gobierno local sobre el número de pisos propiedad de la Sareb que el Concello incorporaría a su parque de viviendas, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase que 21.000 de los 50.000 pisos del llamado banco malo se ofrecerían para vender a administraciones autonómicas y municipales. El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz, respondió que no conoce la cifra, que espera que “se concrete en los próximos meses”. “Nos ofrecieron tres, solo uno que cumple las normas mínimas de habitabilidad”, admitió. El edil reprochó al grupo del PP la falta de inversión de la Xunta en viviendas públicas.

Marea critica falta de control al contrato de limpieza

María García, portavoz de Marea, pidió explicaciones al Gobierno local por diversos aspectos de la gestión del contrato de limpieza viaria por parte de la UTE A Coruña Limpieza, tras denunciar que en los expedientes que la administración local le proporcionó no figura documentación sobre la revisión de precios solicitada por la empresa ni controles de calidad del servicio, como tampoco penalidades impuestas a la firma por incumplimientos de contrato o selección de personal. Criticó que el Concello no requiriese información a la empresa hasta después de las detenciones, en febrero, de responsables del Sindicato de Limpieza por presunta corrupción.

El PP augura “mercadeo” para formar gobierno

El concejal del PP Roberto Rodríguez aprovechó una pregunta al Gobierno local sobre por qué no elaboró el presupuesto de 2023 para augurar un “mercadeo de sillones” para la formación del Gobierno local que salga de las elecciones. “Todos quieren sillón, pujarán hasta tres y cuatro partidos. Que los coruñeses sepan de este mercadeo entre perdedores para que no forme gobierno el partido más votado, que será el PP”, dijo Rodríguez. El portavoz municipal, José Manuel Lage, reprochó al edil popular que no hiciese más alusiones al presupuesto en su intervención y respondió que su Ejecutivo “no ha renunciado a hacer presupuesto”.