“El periodismo es la literatura del presente y la literatura es el periodismo del pasado y del futuro”

Vagalume es el título del nuevo libro de Julio Llamazares, en el que un escritor recibe ese mote porque escribía siempre de noche. Esa palabra gallega conquistó al escritor, que también se identifica como una luciérnaga en la oscuridad, creando vidas e historias con su pluma. No concibe la vida si no es escribiendo. De eso hablará este jueves (20.00 horas) en la Fundación Luís Seoane junto al Xesús Fraga y Javier Pintor.

¿Ha sido alguna vez un vagalume como los de su libro?

En la novela hay muchos vagalumes y alguno de ellos seré, pero no del todo. La novela habla de la pasión de mi vida y, por lo tanto, ahí estoy yo, pero no textual ni exactamente. Las novelas son transposiciones de la personalidad del autor pero no memorias notariales de su vida.

¿Cómo llegó esta palabra a usted?

No recuerdo en qué momento exactamente, pero cuando me la dijeron, de inmediato supe que era la imagen que definía el libro que yo estaba escribiendo. Me subyugó por la belleza. Desde que apareció en la novela, he comprobado que a todo el mundo le parece bellísima aunque no sepa el significado en un principio. Cuando sabes el significado e incluso la composición etimológica en gallego, todavía es más bella y sugerente. Luciérnaga, en castellano, es bonita la palabra, pero no dice todo lo que dice vagalume, ni con esa musicalidad gallega.

En el libro, el protagonista, César, comenta que “escribir es como respirar”. ¿Opina lo mismo?

Para mí, sí. Escribir es mi manera de estar en el mundo y no escribir es como no respirar. A lo mejor no tanto, porque puedo estar días sin escribir y no sin respirar, pero, a largo plazo, para mí, es vivir. No entendería la vida sin escribir.

Pero entre esta novela y la anterior, Distintas formas de mirar el agua, han pasado ocho años. ¿Por qué?

Primero, que escribir una novela a mí me lleva mucho tiempo. No los ocho años, pero tres o cuatro sí. Luego, porque entre medias he escrito otras cosas. Lo que ocurre es que en España si no escribes novela, parece que no escribes. Entre medias escribí el segundo tomo de Un viaje por España a través de las catedrales y un libro que escribí en la pandemia a modo de diario que se llamó Primavera extremeña. He escrito más que nunca, pero el mercado ha sacralizado la novela como género por excelencia y si no publicas novela parece que no escribes.

Para escribir también hay que leer mucho. ¿Usted es de los que tiene un montón de libros amontonados?

Tengo unas cuantas y no me da la vida para leer lo que quisiera ni para hacer todo lo que quisiera. Hay que seleccionar mucho y más a medida que vas cumpliendo años. Cuando eres joven, parece que el tiempo te va a sobrar. Luego te das cuenta de que el tiempo cada vez es más escaso y, por eso, uno se vuelve más exigente, no solo con los libros, con todo.

¿Cuántos libros quedarán en los cajones sin leer como los de su personaje, Manolo Castro?

Míos no creo porque escribo lentamente y todo lo que escribo, salvo textos de conferencias, está publicado. En los cajones de gente que no conozco, seguro que hay miles de novelas y libros que nunca verán la luz pero que alimentaron el sueño y la imaginación de sus autores.

¿Hubo algún Manolo Castro en su vida?

Hubo varios. No exactamente como el de la novela, pero sí tienen parte de la personalidad de ese personaje. Como mi primer editor, Mario Lacruz, que había sido escritor y dejó de escribir cuando se dedicó a la edición, pero resulta que no había dejado de escribir y a su muerte su familia encontró bastantes originales de novelas y guiones. También hubo muchos en mi vida en el sentido de maestros periodísticos o literarios o simplemente morales. Esa gente que te marcó cuando empezabas en la vida, en el periodismo, en la literatura...

La literatura aparece como un salvavidas. También el periodismo. ¿No entiende las dos por separado?

No. Para mí, la literatura y el periodismo son dos caras de la misma moneda. El periodismo es la literatura del presente y la literatura es el periodismo del pasado y del futuro. En literatura, escribes de lo que no tienes o de lo que has perdido. En periodismo, escribes del presente y lo tienes en ese momento. Otra cosa es que se evapore rápidamente como el tiempo presente.

¿Sabe ya cuál es la razón por la que escribe?

Uno, cuando se dedica a algo tan extraño y poco común como pasarse la vida escribiendo, se pregunta muchas veces por qué y para qué hace eso. Yo no creo que haya una respuesta definitiva. Después de escribir estas novelas, sigo sin tener una respuesta clara y eso hará que siga escribiendo buscando la respuesta al sentido de mi vida.

En varias partes del libro recupera el fragmento de Las palmeras salvajes de William Faulkner que dice “Entre la pena y la nada, elijo la pena”. ¿Y usted?

Yo elijo la alegría, si es posible. Y si no, la pena. La alegría o la pena de vivir porque la nada, cuanto más tarde llegue, mejor.