Un grupo de 25 entidades, entre las que se encuentran asociaciones vecinales y los partidos BNG, Esquerda Unida, Podemos, PCG, Marea Atlántica y Verdes Equo, entregarán a los grupos en el pleno de hoy un manifiesto en el que reclaman un “compromiso electoral” a las formaciones que se presentan a las elecciones de este mes para pedir que la antigua cárcel provincial de Monte Alto vuelva al patrimonio municipal de manera gratuita.

El grupo, en el que se encuentran Defensa do Común, Proxecto Cárcere y la asociación de vecinos de Monte Alto señala que en enero del año pasado el pleno aprobó la renegociación con el Estado para que el edificio se entregue de manera gratuita al Ayuntamiento, al que pertenecían originalmente los terrenos. El actual Gobierno local intentó pactar un pago de 2,3 millones de euros para recuperar la cárcel, pero no se hizo efectivo por el rechazo de Marea, PP y BNG, que reclaman que vuelva al Concello sin gasto para la Hacienda local.

Último pleno del mandato

La reunión de la Corporación municipal de hoy será la última del mandato, y también la final para los cuatro ediles de Marea, que no se presentan a la reelección, y para Susana Soneira, que concurrió a sus listas pero no se incorporó al grupo.

En el PSOE no van en lista Eva Martínez Acón ni Esther Fontán, y en el PP faltará la ex portavoz municipal, Rosa Gallego, así como Esperanza Peñalosa y Juan Carlos Varela. Mónica Martínez, edil por Ciudadanos hasta que dejó el partido, no concurre.