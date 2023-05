La mujer acusada de intentar matar en su vivienda de Monte Alto al que fue su marido durante doce años alegó ayer en el juicio que ambos mantuvieron una pelea y después no quiso herirlo, si bien él acabó con un cuchillo de grandes dimensiones clavado en el abdomen.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña acogió parte del proceso contra una mujer por unos hechos que ocurrieron en un piso de la avenida de Hércules en abril del año pasado y por los que la Fiscalía pide 8 años de prisión por un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa.

El arma, con una hoja de 23 centímetros, acabó clavado en el abdomen de la víctima —que ayer no declaró— el 27 de abril de 2022 y necesitó 44 días de ingreso hospitalario. La acusada alegó que los hechos no ocurrieron como relata la Fiscalía y, preguntada sobre si fue la autora de la herida, contestó: “En cierta parte, sí, la cosa fue de ambos, no fui yo sola”.

En su relato explicó que la víctima, que fue su marido durante doce años, “tiene problemas con el alcohol” y, aquel día, mantuvieron una pelea en la que él la tiró al suelo a patadas y quedó “medio inconsciente”.

“Me levanto y me lo encuentro en la cocina cortando la lasaña. Le quité el cuchillo y él se paró. Mi intención no era darle, hacemos malabares con el cuchillo y simplemente se dio”, aseguró. En su escrito, la Fiscalía recoge que la mujer le atacó a su pareja “con ánimo de acabar con la vida” .

En el juicio, relató “un forcejeo” en el que él la hirió en la muñeca y defendió que fue durante esa disputa cuando él acabó con el cuchillo clavado. “Yo soy incapaz de matar a ese hombre, fue mi marido por doce años. Si lo hubiese querido matar yo le clavo el cuchillo, yo no se lo clavé en ningún momento”, continuó.

La mujer dijo se trata de un caso de una palabra contra otra, pues no hay más testigos. “En mi cabeza no me cabe nunca matar a nadie. Yo a ese hombre lo quiero”, dijo y añadió que en ningún caso quiere perder su vida, con sus hijos y sus nietos. Según su relato, ella tiene seguimiento de violencia de género y aquel día ambos habían bebido, si bien no estaban en estado de embriaguez.

Además de pedir ocho años de cárcel para la mujer, la Fiscalía propone también la prohibición de que se acerque a su pareja a menos de 500 metros durante nueve años y tampoco podrá comunicarse con él. El Ministerio Público, además de pedir una indemnización de 10.500 euros para el agredido por los daños sufridos y las secuelas, solicita también el pago al Sergas por los tratamientos de las lesiones. El hombre tiene una cicatriz abdominal a la altura de las costillas derechas por la puñalada.