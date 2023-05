El rey de las matemáticas está en el Eusebio da Guarda

Las matemáticas son la pasión de Nicolás Alonso Álvarez, estudiante de segundo de ESO en el Eusebio da Guardia. Tiene solo 13 años, pero recuerda hacer ejercicios desde pequeño y disfrutar con los números. Dice que le viene de sus padres, que son “contables” y le compraban “cuadernillos Rubio” para hacer cuentas y resolver problemas. Para él es como un juego, pero hace solo unos días se convirtió en el rey de las matemáticas al ganar el Concurso Canguro Matemático que organiza la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Fue el mejor de 3.500 participantes de toda España. El único que logró 150 puntos de 150 posibles. Ningún error. Un campeón. “Sigo sin creérmelo. Cuando me lo contaron, me emocioné”, dice el joven, que cuando acabó la prueba no tenía claro si había acertado las 30 preguntas. “Solo teníamos una hora y cuarto, así que te puedes deslizar en algo, hacer una cuenta mal o suponer algo que no está en el enunciado, aunque yo los revisé todos”, revela.

Esta era su primera vez en el Canguro Matemático, pero ya ha participado en otros concursos similares. “Haya premio o no, siempre insisto en participar”, relata Nicolás Alonso, que ve las Matemáticas “como algo divertido, con lo que puedes entretenerte y aprender al mismo tiempo”. “Siempre ha sido mi asignatura favorita”, insiste. Comparte pasión con algunos de sus amigos, como uno que tiene en Ourense y que quedó cuarto en el certamen. “Nos gusta jugar a videojuegos, pero también hacer problemas matemáticos juntos. Esta vez he sido yo el que le ha superado, pero seguro que la próxima vez me va a superar él”, comenta, a la vez que detalla que en la prueba “había preguntas que semejaban ser sencillas pero no lo eran e incluso algunas eran pregunta trampa”. De todos modos, le gustó “mucho” y le gustaría “repetir el año que viene”. La entrega de premios será el 27 de mayo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, un viaje que también le hace mucha ilusión. Aunque en su tiempo libre le gusta “jugar a videojuegos, leer, programar y estar con amigos”, las matemáticas siempre se cuelan en ese ocio. “Me gustan desde pequeño y me siguen gustando. A mis hermanos también se les dan bien, pero no tienen tanta pasión por ellas”, declara el nuevo Canguro Matemático, fan del libro El diablo de los números. “Tengo un par de libros relacionados con las Matemáticas. Soy ese tipo de persona que se lee un libro y lo relee y así hasta el final de los tiempos”, añade Nicolás Alonso, quien asegura que desde pequeño pensó que sería “profesor de Matemáticas”. “Ahora no sé si voy a serlo, pero seguro que haré algo relacionado con ellas”, concluye.