Es habitual que para hacer menos pesadas las horas que dura el pleno los concejales hagan simpáticas alusiones culturales para amenizar la sesión o bromear entre compañeros. En el de ayer, volvió a haber referencias musicales, literarias y cinematográficas usadas por ediles para despedir el mandato. Una fue al Titanic, el barco y la famosa película. Miguel Lorenzo dijo: “Al final, la orquesta seguía tocando; ha sido un placer tocar con ustedes”. “Esperamos que no se hunda el barco”, reaccionó la alcaldesa. A la canción de los Rolling Stones, Start me up, usada un día antes en la presentación del proyecto de Rey, aludió el popular Roberto Rodríguez, para pedir “que alguien encienda” el gobierno.