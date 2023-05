La Audiencia de A Coruña ha acordado rebajar de ocho a seis años la pena de cárcel a un hombre que violó en un portal de un edificio a una mujer con discapacidad intelectual que se quedó embarazada. La resolución, contra la que cabe apelación, atiende la solicitud de la defensa del acusado y reduce en dos años la condena en aplicación del nuevo arco de penas que señala la ley del solo sí es sí para delitos de abuso sexual con acceso carnal por vía vaginal a persona especialmente vulnerable.

La misma sección de la Audiencia descartó condenar a este hombre por un delito de agresión sexual, como solicitaban Fiscalía y acusación particular, por entender que en los hechos no hubo, según la sala, ni violencia ni intimidación. Así, consideró que la violación cometida en el portal donde trabajaba el agresor cuando la víctima regresaba a su casa fue un abuso y no una violación, delitos que se fusionan en la nueva legislación. La pena impuesta fueron ocho años, dentro de la horquilla de la mitad inferior para este tipo de delitos según el Código Penal anterior a la reforma (de siete a diez años).