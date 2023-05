La eterna promesa del área metropolitana

Crear un área metropolitana que coordinase los Ayuntamientos de la comarca y sus servicios fue una de las principales apuestas de Marea Atlántica en su pasado mandato, y una asumida por el PSOE en el actual, que acaba este mes. Pero, a más de siete años de la primera reunión de alcaldes que sentó las bases, esta iniciativa sigue atascada, al tiempo que hay amenazas para la cooperación en materia de residuos y transporte. Las disputas políticas del pasado mandato y la falta de acciones en este han impedido que fructificase.

Aunque la idea de un área metropolitana lleva presente décadas, el impulso reciente empezó en 2015, con Marea recién llegada a María Pita. Tras una reunión de alcaldes en diciembre de ese año, en enero de 2016 el regidor Xulio Ferreiro presentó a sus homólogos de la comarca un plan para pedir 15 millones de fondos públicos europeos de la convocatoria Eidus de manera compartida; aunque no era una organización como tal, se acordó crear cuatro mesas de trabajo “estables”, sobre la recuperación de la ría de O Burgo, el planeamiento urbanístico, la movilidad y la gestión de servicios.

En aquel entonces ya existía el Consorcio As Mariñas, constituido entonces por Arteixo, Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Culleredo, Carral, Oleiros y Sada, en el que los participantes coordinaban servicios comunes, como la recogida de basuras y la lacería, y se planteaba constituirlo como mancomunidad. Pero Ferreiro apostaba por no integrar A Coruña en esta estructura sino crear una nueva. La idea pasaba por crear una ley autonómica que definiese las competencias y estructura de un área metropolitana con objetivos más ambiciosos, “más allá” de una mancomunidad de servicios.

En octubre Ferreiro convocó a los regidores del Consorcio, que el día 17 acordaron iniciar un proyecto de área metropolitana “de inmediato”. El modelo era el área metropolitana de Vigo, constituida en diciembre de 2016 (aunque la Xunta se negó a inscribirla al considerar que no se había constituido de acuerdo a derecho y no llegó a ser efectiva).

Las disputas empezaron casi inmediatamente. El presidente provincial del PP, Diego Calvo, dijo públicamente que la reunión era una forma de “escurrir el bulto” y no hablar de “la pérdida de fondos Eidus” que habían sido el propósito del encuentro de enero. Los tres alcaldes de su partido (los de Carral, Bergondo y Arteixo) se desmarcaron del acto de firma pública del acuerdo. El proyecto comarcal mostró sus primeros huecos en las filas.

Los otros siete regidores sí firmaron, la llamada Declaración de María Pita, de objetivos vagos pero ambiciosos. La futura área tendría que aumentar el “tejido social y comunitario” de la comarca, coordinar la planificación urbanística y de infraestructuras y desarrollar un plan estratégico para potenciar el puerto exterior y Alvedro, además de favorecer el desarrollo de “un sector tecnológico innovador”. El borrador de la estrategia que se presentó en diciembre incluía regenerar la ría, crear una ronda de accesos interiores a la ciudad para peatones, ciclistas y buses y ejecutar viales. Pero, si el primer pero se había producido desde el PP provincial, el siguiente vino desde el PSOE local.

Para tener valor, la Declaración de María Pita tenía que ser ratificada por los plenos municipales de los Ayuntamientos respectivos, y en el caso de la mayoría de firmantes se consiguió en poco tiempo; los últimos plenos de la comarca en darle el visto bueno al acuerdo fueron los de Abegondo y Carral, en junio de 2017. Pero en A Coruña, donde Marea no tenía la mayoría de concejales, los socialistas coruñeses no apoyaron la ratificación del pacto, al contrario de lo que ocurrió en otros municipios. Marea acabó su mandato en 2019 sin ratificar el acuerdo.

El pacto a la coruñesa

En las municipales de ese año el PSOE fue la fuerza más votada de izquierdas y Marea apoyó en su investidura a la nueva alcaldesa, Inés Rey, dentro de un pacto entre cuyos puntos se incluía impulsar el área metropolitana. En septiembre se constituyó una comisión especial presidida por el edil de Marea Iago Martínez que debía realizar propuestas para definir el área, y Rey se reunió con los regidores de Sada, Bergondo, Betanzos, Oleiros, Carral, Culleredo, Cambre, Abegondo y Arteixo con el objetivo declarado de resucitar el proyecto. Acudieron también los alcaldes del PP, y Rey aseguró que también sería así en el futuro.

El pleno de octubre avaló, tres años después, la Declaración de María Pita. El plan era que la comisión elaborara un anteproyecto de ley en medio año. La base era un informe encargado por Marea, que proponía que el nuevo órgano realizase la gestión conjunta de movilidad, urbanismo, vivienda, agua, residuos, servicios sociales, extinción de incendios, protección civil, promoción económica y empleo, cultura y turismo.

Sin embargo, fuentes conocedoras de la actividad de la comisión indican que solo llegó a tener dos sesiones: la de su constitución, el 10 de septiembre, y una segunda el 27 de ese mes. Durante el resto del mandato, esta herramienta, en la que las formaciones debían trabajar conjuntamente para definir el área, vegetó.

PSOE y Marea anunciaron que retomaban el proyecto en verano de 2021, en un momento en el que ambos estaban negociando los presupuestos del año siguiente. Sus portavoces, José Manuel Lage y María García, dieron una rueda de prensa en la que afirmaron que en septiembre presentarían un borrador al resto de grupos y a los otros concellos de la comarca. Estos podrían “hacer aportaciones” y en octubre se enviaría una propuesta al Parlamento y a la Xunta, a la que Lage pidió que no pusiese “palos en las ruedas”. No tuvo oportunidad de hacerlo, ya que no llegó a haber ningún borrador.

Basuras y transporte

Y el Consorcio As Mariñas vivió su propia crisis, propiciada por disputas sobre su identidad jurídica después de que una nueva legislación de 2015 cambiase la normativa de los consorcios, lo que inició un largo proceso para constituirse como mancomunidad, que no se llegó a concretar. El Consorcio recoge los residuos de manera paralela a A Coruña, pero los trata en la planta de Nostián, una concesión de este Ayuntamiento, y en 2018 Arteixo abandonó el consorcio para realizar la recogida directamente y enviar los productos a Sogama, de la Xunta.

Nostián lleva años con el contrato en precario, y, el actual Gobierno local empezó en los últimos meses de mandato a presentar documentación para renovarlo. Sin embargo, los Ayuntamientos del Consorcio le criticaron a A Coruña la falta de información durante el proceso y el cambio en el modelo de recogida; además, la documentación municipal apunta a aumentos de costes con el nuevo contrato. Aunque el Consorcio no ha planteado abandonar Nostián, si lo hiciese se abrirían serias dudas sobre la viabilidad de la planta.

Los alcaldes reunidos para crear el área metropolitana propusieron en paralelo, en 2018, un plan para coordinar el transporte metropolitano a través de un consorcio de transporte, y la Xunta respondió que no correspondía crear “una nueva estructura administrativa”, si bien la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, matizó que no se oponía si se definía su función. El proyecto no fructificó, pese a que Cambre demandó el año pasado resucitarlo. Recientemente se canceló la línea de bus municipal a Oleiros por falta de autorización de la Xunta.