Imaxinaria, animación para todos os públicos

Imaxinaria, o Festival Internacional de Animación Afundación, nace este mércores coa intención de crear novos públicos, de achegar o cine de animación a persoas que nunca se fixaran nel e que poden descubrir unha nova paixón moi preto da súa casa. Serán cinco días de programación e de actividades gratuítas, aínda que, a cambio da entrada será necesario achegar alimentos non perecedoiros que, despois, serán distribuídos polo Banco de Alimentos Rías Altas, xa que este festival forma parte da iniciativa Cultura por Alimentos de Afundación.

Imaxinaria nace da proposta do debuxante e realizador coruñés Alberto Vázquez, e da xestora cultural Matilde Rodríguez, que co-dirixen este festival que encherá de propostas de animación o auditorio de Afundación (Cantón Grande, 8) desde mañá, 10 de maio até o domingo.

Nesta súa primeira edición, o festival conta con medio centenar de películas de animación realizadas por cineastas de catro continentes co-producidas en 21 países de Europa, América, Asia e Oceanía. Son curtametraxes que competirán na sección oficial e dirixidas a públicos de todas as idades.

Haberá, ademais, unha programación especial pensada para os máis pequenos, xa que se organizarán obradoiros para aprender a facer cine con siluetas de papel —xa coas entradas esgotadas— e, tamén, con pases matinais só para escolares, que vivirán a experiencia de seren parte do xurado dun festival de cine, xa que serán os seus votos os que entreguen o Premio do Público Infantil, un dos cinco que se entregarán na sección oficial.

Cada día terá unha temática e unha actuación especial. A do primeiro día será ás 20.30 horas, cando se poida ver case cen anos despois da súa creación, As aventuras do príncipe Achmed, tal e como foi exhibida no seu momento, con música en directo. Neste caso, a cargo do quinteto Caspervek. Este filme foi creado pola alemá Lotte Reiniger e é a primeira película de animación que se conserva.

Ás 18.00 horas será a presentación do festival e, a partir das 18.30 horas, xa se poderán ver dez das obras a concurso; o xoves, 11 de maio, ás 16.30 horas, empezará o bloque Mundos Dixitais, no que se exhibirán algunhas das pezas que se presentaron á última edición deste festival centrado nos efectos especiais e nas novas tecnoloxías aplicadas ao cine, entre elas, The monkey, de Xosé Manuel Zapata e Lorenzo Degl’Innocenti, unha peza gañadora do Goya 2022 á Mellor Película de Animación. A partir das seis, o director e guionista e tamén director de animación de Unicorn Wars, Khris Cembe, ofrecerá unha charla sobre as técnicas de animación e, logo da proxección de oito das curtametraxes que se presentan a concurso, ás 21.00 horas, poderá verse por primeira vez logo da súa estrea, Unicorn Wars, que contará coa presenza do seu director, o coruñés Alberto Vázquez.

O venres, 12 de maio, a protagonista será a animación que se fai en Portugal, con obras de Alexandra Ramires (Xá) e Regina Pessoa, entre outras. Ás 18.00 horas poderán verse nove pezas que compiten na sección oficial e ás 19.30 horas o director Nuno Beato prestarase a un coloquio co público logo da exhibición da súa obra Os demos de barro, seleccionada nos premios Goya en 2023 como mellor filme de animación que, finalmente, gañou Unicorn Wars. Ás 22.00 horas seguirán as proxeccións da sección oficial.

O sábado estará dedicado o talento galego, coa intervención de profesionais como Manu Viqueira, Bea Lema e os membros da Asociación Ánimas Anónimas.

Ás 12.30 horas, a realizadora Isabel Herguera ofrecerá unha clase maxistral coa proxección das súas curtametraxes Los muertitos; La gallina ciega (seleccionada nos Goya 2006); Ámár; e Amore d’inverno. Xa pola tarde, dentro da sección oficial, proxectaranse aquelas curtametraxes que poden ser vistas por todos os públicos e, ás 17.30 horas, será o padriño do festival, o director, guionista, animador e ilustrador de Países Baixos, Michaël Dudok de Wit, quen tome a palabra para ofrecer unha charla sobre o seu traballo e tamén, para comentar a súa obra A tartaruga vermella (gañadora en Cannes 2006), que se poderá ver na gran pantalla do auditorio de Afundación. Logo desta actividade proxectaranse xa as derradeiras curtametraxes concursantes nos premios Imaxinaria.

O domingo 14, como peche do festival, haberá un pase ás 16.30 horas, da obra O meniño e o mundo, de Alê Abreu (primeira película brasileira de animación seleccionada os Óscar). Ás 19.00 horas, será a entrega de premios de todas as categorías —Premio do Público; Gran Premio Imaxinaria; Premio Territorio para unha película galega ou española; Gran Premio do Xurado e Premio do Público Infantil—, que contan cunha dotación económica total de 4.000 euros, a entrega dun unicornio de cerámica e a proxección, de novo, da peza na gala final.

Aínda que a entrada é gratuíta a cambio de alimentos non perecedoiros, é imprescindible para asistir a retirada do convite a través da web ataquilla.com, xa que o auditorio conta con 220 butacas.