La Policía Nacional continuó ayer las pesquisas acerca del homicidio el pasado viernes de una mujer de 86 años e iniciales C. P. en su piso de la calle Parque, en Monte Alto. De acuerdo con fuentes conocedoras de la investigación, que se lleva en secreto para no perjudicarla, no se ha detenido a ningún sospechoso.

La Delincuencia Especializada y Violenta, que lleva el caso, considera que ha podido tratarse de un homicidio dado que el cuerpo de la mujer, que vivía sola, fue encontrado con “signos compatibles” con una muerte violenta a manos de otra persona. La fallecida, viuda y sin hijos, vivía sola en el número 4 de Parque donde acabaron con su vida, y ayudaba muchas veces en la parroquia de Santo Tomás.