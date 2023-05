O centro Eusebio da Guarda volveu onte á figura de Luísa Villalta, desde varios puntos de vista co acto O ollar calmo das palabras, tanto desde o musical, xa que era unha prodixiosa violinista, así como desde o da poesía, o eido no que foi máis destacada na súa curta vida, xa que faleceu os 46 anos.

A organizadora deste acto foi a profesora de Lingua Galega e Literatura e coordinadora do Equipo de Dinamización de Lingua Galega, Teresa Pastor Novo, quen quixo facer unha homenaxe persoal a quen foi “unha das voces máis importantes da literatura galega das últimas décadas” e para a que reclama que se lle dedique o Día das Letras Galegas (o ano que vén faranse vinte anos desde o seu falecemento e é imprescindible que pasen cando menos dez para que se lle poida facer este recoñecemento) “pola súa infinda capacidade creativa e fondura de pensamento”.

O acto contou coa asistencia da irmá da homenaxeada, Susana Villalta, que fixo a intervención Palabra de irmá, e mais da nai, así como con expertos na súa obra e con estudantes do IES Eusebio da Guarda e do Pazo da Mercé, das Neves.

Neste acto, as participantes afondaron no coruñesismo de Villalta; na música; nas verbas; no seu paso polo Eusebio da Guarda como “brillante alumna”; no seu papel como docente; na amizade e, sobre todo, no seu legado, que é moi amplo.