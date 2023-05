Un hombre acusado de dar un machetazo a otro en la cabeza en una vivienda okupa de la ronda de Nelle, en A Coruña, ha negado los hechos que se le imputan y ha alegado defensa propia.

Lo ha hecho en el juicio celebrado este miércoles en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña y en el que están acusados otros dos hombres, aunque uno de ellos se encuentra en paradero desconocido. A los tres se les acusa de atacar con machetes y cuchillos a dos personas en esa vivienda.

"Fue en defensa propia, él me sacó un machete, quería matarme", ha declarado el principal encausado al que se le acusa de un delito de intento de homicidio y otro de lesiones agravadas por los que la Fiscalía solicita 10 años de prisión.

"Cogí un vaso de cristal, se lo tiré directamente al pecho y escapé corriendo", ha asegurado. Al mismo tiempo, ha insistido en que la víctima lo agredía de forma habitual. "Donde me caza me pega, me roba y abusa de mí, si supiera que estaba ahí no entro", ha recalcado.

El otro procesado, acusado de cooperador necesario en delito de homicidio y de lesiones agravadas, por los que el Ministerio Público pide una pena de 11 años de cárcel, también ha negado los hechos que se le imputan.

El hombre ha explicado que fue a comprar droga a la casa okupa y otras personas "montaron un follón". "Yo cogí el machete y salí corriendo, juro por vuestra religión que yo no tengo nada que ver con esta historia", ha asegurado.

Víctimas

En cuanto a las víctimas, la que sufrió una profunda herida en la cabeza ha manifestado durante la vista que no había tenido ninguna reyerta previa con los asaltantes.

"No me explico por qué me pegó, estaba en una silla, escuché ruido y recibí un machetazo en la cabeza", ha declarado y ha asegurado que los tres acusados "iban con machetes".

El otro agredido ha respaldado su versión y ha afirmado que vio al principal acusado dándole un machetazo. "Di un paso adelante y fue cuando recibí el mío", ha indicado.

Hechos

Según el escrito fiscal, los hechos sucedieron cerca de la medianoche del 21 de enero de 2022 cuando los tres procesados se presentaron en una vivienda okupa de ronda de Nelle para amenazar a una de las víctimas, con la que tenían "rencillas previas".

Los tres, añade, iban "armados con machetes" y, tras franquearles la puerta los moradores de la casa, trataron de "amedrentarlos" profiriendo "gritos en árabe, al tiempo que golpeaban los muebles con las armas".

A continuación, el principal acusado se dirigió "con un machete en una mano y un cuchillo en la otra" hacia una de las víctimas y le asestó "dos machetazos en la cabeza con la intención de acabar con su vida".

En ese momento, intentó mediar en la pelea otro de los habitantes de la casa, que recibió por parte de otro de los procesados un machetazo en el brazo. Los tres acusados escaparon después de la vivienda.

Las dos víctimas sufrieron heridas que precisaron de intervenciones quirúrgicas para curar y que les han dejado secuelas, siendo más importantes las de la primera, ya que el golpe le fracturó el cráneo y hubo "afectación al cerebro".

Fiscalía pide para el principal acusado 10 años de prisión, siete por intento de homicidio y tres por lesiones agravadas. Además solicita 11 años de cárcel --cinco por lesiones agravadas y seis por cooperación necesaria en intento de homicidio-- para el segundo procesado y nueve años de cárcel para el tercero por cooperador de ambos delitos, además de 61.000 euros de indemnización para uno de los agredidos y 9.000 para el otro.