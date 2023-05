A avoa do cine de animación

As aventuras do príncipe Achmed é a primeira película de animación que se conserva. Conta Matilde Rodríguez, a co-directora xunto a Alberto Vázquez, do Festival Internacional de Animación Afundación Imaxinaria —que comeza hoxe—que esta obra de Lotte Reiniger é de especial importancia, non só polo feito de ser a primeira nin porque a súa directora fose unha muller, senón tamén porque está feita con siluetas, con moitísimas siluetas, para conseguir un movemento orgánico das personaxes.

O festival, que inicia hoxe a súa primeira edición e que rematará o domingo 14 coa entrega de premios ás mellores curtametraxes de animación, conta hoxe, ás 20.30 horas, cunha proxección especial, a de As aventuras do príncipe Achmed, coa música en directo do quinteto Caspervek.

“Esta película foi estreada o 2 de xullo de 1926 en París, estamos falando de moitos anos antes de que Walt Disney empezase a traballar en Hollywood. Ademais, esta é a primeira longametraxe de Lotte Reiniger, pero antes que As aventuras do príncipe Achmed fixo moitas curtas, e foi completamente pioneira nos dous formatos e, outra particularidade é que, na súa técnica, fai cada silueta, miles e miles de siluetas, un montón de recortes e crea marionetas animadas e vainas movendo dunha maneira moi dinámica, para que o seu movemento non sexa simple”, explica Rodríguez.

Non foi o seu único achado, nesta cinta introduce tamén o multiplano que, segundo apunta Rodríguez, “despois copiou Disney” nos seus filmes.

A pesar destas descubertas e de que foi pioneira na creación de pezas cinematográficas de animación, Lotte Reiniger “non gozou da fama que tiveron Warner ou Walt Disney”, aínda que ela empezou antes. “Chegou un momento no que foron coetáneos, porque ela viviu e produciu bastante. Relacionábase con eles, pero o foco non estivo nela, por iso agora, intentamos reivindicar a súa figura, porque por ser muller, a súa figura pasou máis desapercibida”, comenta Matilde Rodríguez.

A historia de Lotte Reiniger é a dunha muller apaixonada polo cine desde que viu as curtametraxes de Georges Méliès, e fixo desa paixón a súa profesión, iso si, segundo apunta Matilde Rodríguez, sempre no eido da animación e sempre do mesmo xeito, con siluetas, chegou, incluso, co paso dos anos, a rodar algunha peza en cor e tamén cunha temática preferida, a adaptación de contos infantís tradicionais.

Para poder asistir a este pase, no auditorio de Afundación (Cantón Grande, 8) que é gratuíto, é imprescindible retirar o convite na web ataquilla. com e a entrega de alimentos non perecedoiros na porta, para que sexan despois distribuídos polo Banco de Alimentos.