El Teixeiro y el Oza Juvenil se juegan este domingo la permanencia en el último encuentro de la liga. Solo con eso, el partido ya es un buen reclamo. Seguro que hay tensión, nervios y, por qué no, muchos goles. Eso solo se podrá saber si uno va a la grada a animar, a uno u a otro, no importa. Pero como los organizadores no tienen muy claro si solo con el aspecto deportivo van a atraer a muchos aficionados, han añadido algunos detalles a la cita que la hace todavía más atractiva. Al concluir el encuentro habrá tiras de panceta para todos. ¡Gratis! Eso sí, después del pitido final, para que nadie se vaya antes de tiempo. Y no es lo único que se puede conseguir en el partido. También se sorteará un jamón y dos botellas de vino. Pase lo que pase, gane el Teixeiro o el Oza, más de uno se irá a casa comido. Solo por eso merece la pena.