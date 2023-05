Para usar el móvil con seguridad

A Eugenio Landeira le gusta mucho usar internet pero es consciente de que, a veces, por desconocimiento, uno se puede meter en un buen lío. “Esto avanza tanto que hay que tener cuidado, porque se pueden poner cosas que piensas que no tienen ningún problema y lo tienen”, explica Landeira que, si bien asegura que nunca compra por internet, sí que usa el móvil para pagar en algún comercio. Él es uno de los mayores que acudió ayer al taller Seguro con tu móvil que la Policía Nacional impartió en la tienda de Orange de la plaza Pontevedra para usuarios de nuevas tecnologías mayores de 65 años.

El delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, Alberto Arias, fue el encargado de explicarles algunos de los peligros que se esconden en la red, como que no pueden usar su DNI ni su fecha de nacimiento ni el nombre de su perro como contraseñas porque son datos fácilmente accesibles para quienes pretenden hacerse con el dominio de sus cuentas, o que no deben facilitar información personal a través del correo electrónico y, mucho menos, si esa solicitud llega de direcciones que no conocen.

Lo de crear contraseñas seguras trae por la calle de la amargura a muchos usuarios, independientemente de la edad, así que Arias les propuso ayer alternativas como recurrir a un verso de una canción o una poesía que se sepan de memoria, incluso una de las asistentes preguntó si podría valer una oración como el Padrenuestro y sí, siempre y cuando se acuerden de la frase elegida, valdrá.

A Pilar Díaz Areán le gusta aprender y usa internet, sobre todo, para Facebook, para ver vídeos de “ganchillo y de cosas de la huerta” en YouTube y Pinterest. “Si algo me gusta, le pongo un comentario pero compras por internet no hago porque no me fío”, explica. Manoli Luces usa WhatsApp a diario, lee la prensa en el móvil y poco más, si necesita hacer alguna otra cosa “más difícil” no duda en pedir ayuda.

Arias destaca la importancia de estos cursos ya que el uso que cada persona mayor hace de internet es “particular”, así que, hay quien se puede pasar todo el día enganchado a las redes y quien no quiera saber ni cómo se instala una aplicación, por cierto, uno de los consejos que se llevaron ayer los asistentes a la charla es que es más seguro usar la aplicación del banco para acceder a la cuenta que hacerlo a través de la página web, así como que siempre se debe activar la autenticación de doble factor en las cuentas que contengan información personal para concederles un nivel más de protección. “Aunque los ladrones tengan nuestra contraseña tendrían que tener también nuestro móvil para poder acceder a esa información que no les pertenece”, relata Arias que, si bien aboga por no tener miedo a las nuevas tecnologías, sí que recomienda un uso cuidadoso en el presente para evitar sustos en el futuro y les puso un ejemplo claro: que no envíen imágenes de su DNI, ya que con esa información se puede solicitar un crédito o hacer una compra o que no muestren las yemas de los dedos claramente en las fotos, ya que, utilizando tecnología avanzada se podría sacar su huella dactilar. Y, siempre, en caso de robo o de que se haya picado en algún timo, dar parte a la Policía Nacional, para que conste que, cualquier movimiento realizado a partir de la sustracción no es ya de su legítimo dueño.

“Tendrían que hacer estas clases cada quince días, que así aprendíamos todos un poquito más”, decía ayer Landeira, convencido de que, al llegar a casa, tendría que repasar bien las contraseñas y actualizarlas con los conocimientos adquiridos.