No está claro si Fernando González Laxe, catedrático y ex presidente de la Xunta, recuerda cómo fue su primera clase en la Universidade da Coruña, pero seguro que no olvidará la última. La impartió ayer por la mañana en la Facultad de Economía y con las puertas abiertas a todo el que quisiese sumarse a las bancadas. Finalmente, fueron 120 personas, entre alumnos, ex alumnos, personalidades de la política, la institución y la empresa, los que quisieron acompañar al profesor en su última lección.

“Creo que quedó un acto muy bonito, con esa mezcla en el público. Intenté hacer una clase atractiva, seductora, tuvo buena respuesta”, comenta González Laxe, que tenía muy clara desde hacía semanas cuál iba a ser la temática que centraría su última lección, que llevó por título De la economía a la resiliencia y a la atractividad regional, y que concluyó con un análisis de la posición que ocupa Galicia en el ranking de las 234 regiones europeas, de sus fortalezas y de sus debilidades. Las conclusiones de su auditorio, como es lógico, no estaban escritas. Al término de la sesión, manifiesta el profesor, se puede decir que hubo acuerdo. “Creo que todos coincidimos en que hay muchas posibilidades para el desarrollo de Galicia si somos capaces de unir esa triple hélice: Universidad, empresa y administración. Son los motores que hay en Galicia. Si jugamos con esas tres patas de la hélice, tendremos posibilidades”, afirma González Laxe. Precisamente en esos tres álabes de la mentada hélice, universidad, empresa y administración, se repartió gran parte del público que ayer se desplazó a la facultad de Economía para asistir a la clase. El aula congregó, entre los alumnos matriculados, a figuras de la política como el exalcalde de A Coruña, Francisco Vázquez o el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos; del ámbito empresarial, como el director general de Reganosa, Emilio Bruquetas, o del ámbito económico, como el decano del Colegio de Economistas, Miguel Vázquez Taín. No faltaron, tampoco, quienes fueron sus compañeros y homólogos dentro de la institución académica, con una nutrida representación de colegas más allá de su rama de conocimiento: allí estaban la catedrática en Inteligencia Artificial, Amparo Alonso, el geólogo Juan Ramón Vidal Romaní, el profesor de Derecho Xosé Manuel Carril o la doctora en Economía María Cadaval, que tuvo unas palabras para el recién jubilado en sus redes sociales. “El profesor Fernando González-Laxe se despide de la docencia oficial con una clase magistral que no olvidarán ni el alumnado ni tampoco las decenas de amigos que estábamos presentes en el aula. Gracias, Fernando!”. También la alcaldesa, Inés Rey, se acordó de su compañero de partido antes del inicio de la clase, poniendo de manifiesto su cariño por el expresidente: “Es un referente como presidente y compañero, siempre ha estado allí cuando he necesitado sus consejos. Ha dejado un recuerdo imborrable en sus alumnos, tiene muchos años por delante para seguir impartiendo docencia. Es una de las mentes más brillantes de Galicia”.