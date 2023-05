El director Giancarlo Guerrero evidencia su buena conexión con la Orquesta Sinfónica de Galicia cada vez que se sube al atril para dirigir al conjunto. Este sábado, Guerrero pondrá su batuta al servicio de la 7º Sinfonía de Gustav Mahler en el Palacio de la Ópera, una pieza “neurótica” que promete sorprender al público más experimentado.

La última vez que estuvo en la ciudad fue en plena pandemia. Manifestó sentirse muy inspirado por el hecho de que la música siguiese sonando en A Coruña mientras que en el resto del mundo estaba todo prácticamente parado.

Se nota en el nivel de la orquesta. La Sinfónica de Galicia sigue siendo una de las grandes orquestas de Europa y del Mundo. Vengo regularmente porque tengo el privilegio de trabajar con un Rolls Royce, con una orquesta que tiene la capacidad técnica y la curiosidad artística, y le da al director el espacio para explorar y experimentar. La 7º de Mahler es una obra que no se toca muy seguido, requiere tiempo para digerir. Es una obra extraña, increíblemente fabulosa. Se necesita virtuosismo, pero también espontaneidad e instinto natural. Tener 100 músicos que puedan hacerlo es un milagro. Esta orquesta fue de las pocas en el mundo que pudo continuar sirviendo a su público, es algo que espero que la gente que reconozca como un regalo. Los músicos, el público, corrieron un gran riesgo, pero había que vivir, continuar con cierto grado de normalidad. El hecho de que siguiesen tocando hizo que la Sinfónica de Galicia mantuviese su estatus artístico. En muchos lados, pasaron año y medio sin tocar un concierto.

Define la 7º de Mahler como una pieza extraña. Hay quien dice incluso que es “esquizofrénica”. ¿Qué nos cuenta sobre la personalidad del compositor?

Es neurótica. Mahler era una persona increíblemente complicada, pone su personalidad en cada nota que escribe, es por eso que su música es completamente apreciada y admirada en todo el mundo. Mahler es el único compositor que toda su obra está en el repertorio. Todo lo que escribió fueron 15 obras en total, y lo ponemos en el mismo lugar que Mozart, o Haydn, que escribieron miles. Como él escribe sus sentimientos más profundos, su personalidad complicada en cada nota, todo el público hace una conexión mental y humana con él. Todos hemos vivido frustraciones, alegrías, tragedias. Todo eso lo escuchas en sus obras. Cada sinfonía de Mahler es una cápsula del tiempo de lo que él estaba viviendo. Mahler no era compositor, era director de ópera. Decían que era un compositor de verano, porque cuando los compañeros estaban de vacaciones, él componía.

El hecho de que él fuese director, ¿se refleja de algún modo en su obra como compositor?

Por supuesto. Dirigir Mahler es lo más fácil que hay, porque todas las indicaciones están en la partitura. Al director le dice específicamente cuándo dirigir a cuatro, a dos, a uno, cuándo sonreír, cuándo no correr, cuándo acelerar. Todo está escrito en la partitura. Advertencias: “suena raro, pero esta nota es correcta”. Te da indicaciones, pero al mismo tiempo te da flexibilidad, aunque si haces lo que dice ahí, es fabuloso. Mahler escribió nueve sinfonías y media. La canción de la tierra es la número nueve, pero no le puso número porque le tenía miedo a la maldición de la novena, porque todos los compositores que escribían novena se morían. Escribió la octava sinfonía, luego La canción de la tierra, sin número, y empezó la décima y murió. La 7º es la menos comprendida: esquizofrénica, una combinación de todas las personalidades de Mahler: director de orquesta tirano, esposo complicado, la de alguien que creció en una familia de 14 hermanos de los cuales murieron nueve en la infancia, que vio morir a su hija menor, con su judaísmo en el lugar más católico de Europa, el antisemitismo que sufrió... Sus estándares artísticos, no obstante, hoy siguen vigentes.

Dice que Mahler fue un director tirano. A usted, en cambio, le gusta experimentar, asumir riesgos, tener libertad. ¿Qué tipo de director es?

Los directores tiranos se acabaron. El director era antes casi como una deidad. Las orquestas eran limitadas, buenas, pero no al nivel de las que tenemos ahora. Yo crecí tocando en orquesta toda la vida, tengo eso en mi sangre. Considero que no gano nada imponiendo a 100 músicos. El trabajo de un director es inspirar con convicción, llegar con una idea clara de la otra pero pensar que puede pasar cualquier cosa, porque quizás escuchas algo que hace uno de los músicos que te gusta más de lo que tú traías. Para mí, la mejor forma de trabajar una obra tan complicada es colaborar con los músicos y encontrar ese punto que me sirva a mí y les sirva a ellos. Con una orquesta de este calibre, yo traigo mis ideas, pero con una orquesta de este calibre, es un aprendizaje constante.

Usted tiene formación como percusionista. El haber estado al otro lado del atril, ¿le entrenó para la batuta?

El mejor entrenamiento que tuve fue tocar en orquesta. Yo sé lo que es estar ahí, y reconozco que de todo lo que sucede, yo tengo la parte más fácil. Mi trabajo es asegurarme de que lo que yo haga les hace el trabajo más fácil, sobre todo en obras como esta, que no se tocan regularmente. Esto es territorio desconocido, aunque la hayas tocado hace 20 años, o incluso hace dos, es una eternidad. Es volver a abrir un mapa y decir, ¿pero a dónde vamos?