El oficio de vivir o los diarios de Susan Sontag han marcado la vida de Bob Pop, que habla en su espectáculo Los días ajenos —es también un libro— sobre la vida, los obstáculos que ha superado y la literatura. El monólogo llega este sábado al teatro Colón dentro de la programación del CoruFest.

Comparte este viernes un encuentro con el público coruñés. ¿Qué etapas de su vida le han marcado que pueden servir para concienciar sobre diversidad?

Hablo de mí, de las lecturas que me han salvado y que me han marcado y que me han construido. También de mis fracasos, de mi necesidad de pagar precios de niño marica de mi generación y de la diversidad. Yo creo que está muy bien que el colectivo que abanderamos la diversidad, la practiquemos también.

¿Esa generación le ha marcado? ¿Los niños y niñas se encuentran ahora con otras realidades?

Sí. Lamentablemente los espacios de odio siguen existiendo, pero cada vez hay más espacios de refugio que mi generación no tuvo. Estamos avanzando hacia un lugar mucho mejor y más luminoso.

Sobre esos fracasos que ha sufrido, ¿cómo los ha afrontado y qué cambiaría?

No me arrepiento de nada. He tenido fracasos profesionales, intentonas, fracasos personales… Una mezcla de todo que también te construye y te hace disfrutar mucho más de subir a un escenario a contarlo. Haber podido vivirlo, contarlo, haber aprendido de ello y hacer humor a través de la experiencia.

Todas esas historias tienen el toque de humor del que habla. ¿Es la forma de afrontar la realidad?

Sí, para mí lo es. Es una forma de comunicación muy eficaz y emocionante. Trabajo mucho con la emoción y con el humor, y creo que a través de ahí se establece un baile precioso con el público.

¿Qué se encuentra cuando baja del escenario?

Hay de todo. Hay gente que se ha reído, que ha llorado, que se emociona… y a mí me emociona un montón. Es un espectáculo muy movilizador para los espectadores y las espectadoras y que deja a la gente un poso muy bonito y ganas de salir y tomarse algo.

Hay mucha sinceridad en Los días ajenos. ¿Le cuesta abrirse en el escenario?

No, todo lo contrario. Lo que me ha costado durante muchos años es no contar la verdad sobre mí. Con lo cual, para mí, esto es un regalo absoluto de la vida, poder trabajar con la sinceridad.

¿Ha tenido que fingir?

Claro. Yo creo que todos. Sobre todo en la época en la que intentaba esconder la pluma, escondía quien era, los primeros tiempos de la enfermedad… En todo eso hubo una ocultación constante que ahora me hace disfrutar mucho más de la honestidad, la proximidad y la sinceridad.

Cuando le diagnosticaron Esclerosis Múltiple, ¿en esa ocultación había un no querer aceptarlo?

Más que no querer aceptar es no querer afectar a los que me rodean. En una enfermedad, los que la padecemos sabemos más o menos cómo nos sentimos, pero a veces nos cuesta explicarlo para que los demás no se preocupen. El dolor es muy difícil de transmitir y de contar para que llegue en su justa medida.

¿Es una reacción egoísta o de protección?

Yo creo que es protección, pero también hay un punto de egoísmo. Los proteges porque sabes que los vas a necesitar enteros y al lado.

¿En qué momento cambió el chip?

No lo sé exactamente, creo que fue algo progresivo. Igual que la enfermedad. Y sobre todo la conciencia de estar ocupando un lugar que, aunque parezca jodido desde fuera, para mí es un lugar privilegiado para la mirada, para observar y para contar. Es sacar la parte interesante del asunto, que es lo que cuento en la obra. A través de la mirada de escritor, todo se hace soportable e, incluso, divertido.

¿Sigue escribiendo diarios?

Sí. En junio sale un nuevo volumen, Días simétricos, que es una revisión de mis diarios. Todo el 2022, junto con mis yo del pasado.

¿Qué diferencias hay entre el Bob Pop que quiso ser y el que es?

Ahora hay mucha más alegría y abandono positivo a la vida, a dejarme llevar y disfrutar. No es una resignación sino un disfrutar de todo lo que se pueda en el día a día. Hay un presentismo que antes no había. Ya no hay ansiedad por el futuro, hay mucho goce del presente.

¿Cómo se supera esa ansiedad?

Yo creo que no teniendo expectativas hacia el futuro. Suena como muy fácil, pero cuando no hay más remedio, la única opción que queda es jugar con el pasado e ir construyendo el presente lo mejor posible.