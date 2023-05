“Con la animación se pueden contar todas las historias, así ha sido desde el inicio del cine”

La artista visual, directora y productora de cine de animación Isabel Herguera participó ayer en las jornadas formativas del Festival Internacional de Animación Afundación Imaxinaria, con una charla sobre el proceso creativo, sobre cómo evoluciona un proyecto desde que se tiene la idea hasta que se llega a la recta final. “Es un viaje, una experiencia humana y artística”, resume. El festival se acaba hoy, con la proyección de O meniño e o mundo, de Alê Abreu, a las 16.30 horas, en Afundación, y con la entrega de premios y la proyección de los cortometrajes ganadores.

¿Cómo se inició en el mundo de la animación un arte que, para nada es nuevo, ya que la primera película de animación que se conserva fue estrenada en 1926?

Lotte Reiniger era una grandísima animadora y artista, la autora de Las aventuras del príncipe Achmed [primera película de animación que se conserva], es un referente para mí. Me inicié en este mundo casi por casualidad, yo había estudiado arte y hacía videoarte y mucho arte conceptual; un amigo que iba a dar un curso de animación para niños me pidió que le ayudara. Yo estuve de asistente en este curso y me gustó tanto que pensé que era el medio con el que me sentía más cómoda y más feliz. Por eso empecé a hacer animación.

¿Era muy consumidora del cine de animación o lo fue conociendo a medida que lo iba haciendo?

Para nada. Consumidora de cine, mucho y de arte, también, pero de cine de animación, nada. Hoy en día tampoco lo soy, lo hago porque me gusta un tipo de animación muy particular, sí que consumo mucho cine, mucho arte, literatura y prácticas artísticas. Me gusta mucho pintar y dibujar, pero no consumo animación especialmente.

Los proyectos de animación, desde que nacen como una idea hasta que se hacen realidad, necesitan muchos años, incluso muchos más que una película con personajes de carne y hueso, ¿por qué precisa tanto tiempo?

Es mucho más laborioso y lento que el cine de personajes reales, necesita más mano de obra, por lo tanto es mucho más caro, y se necesita mucho más tiempo porque es como coser, todas las imágenes hay que generarlas, ya sea dibujándolas con la mano o en el ordenador, pero no existe nada, no hay viento, por ejemplo, hay que hacerlo, no existe ni el aire... y si pensamos en que cada segundo hay 24 imágenes es fácil imaginar en todo lo que se puede tardar.

En animación hay un abanico muy grande de posibilidades, desde lo totalmente digital a lo totalmente artesanal...

Hay una grandísima variedad, en cualquier caso, el tiempo es el mismo porque todo es muy laborioso, también hay muchas técnicas experimentales. Se puede hacer animación con cualquier cosa, con cualquier objeto, con cualquier mancha. Las técnicas son muy abiertas y no son definidas ni limitadas, se pueden mezclar y se puede hacer de todo.

¿Cómo puede influir tanto para bien como para mal a la industria de la animación la irrupción de la inteligencia artificial?

Como todo, para bien en unas cosas y, para mal, en otras. Actualmente, la inteligencia artificial funciona como una especie de filtro que se puede reconocer, en ciertas cosas, uno se puede apoyar en ella, pero para otras, no; y hay que tener mucho cuidado porque hay que saber hacia dónde va. Por ahora, no supone un peligro para cierto tipo de animación basado en lo artesanal o poco estandarizado, pero para otras, quizá sí.

Dice que se puede hacer animación con cualquier cosa, ¿también sobre cualquier tema? En su filmografía destaca lo social, aunque el gran público tiene asociada la animación a los dibujos infantiles.

Se pueden contar todas las historias habidas y por haber, es más, así ha sido desde el comienzo de la historia del cine y del cine de animación. Lo que pasa es que Disney focalizó la animación en la audiencia infantil y Disney era una gran maquinaria y una industria que dio muchísima visibilidad a la animación, pero que también le dio un carácter del que es muy difícil librarse de que la animación es solo para niños porque es eso lo que vemos en televisión o lo que vemos en los cines. Hay muchísima animación que se lleva haciendo desde el principio de los tiempos y que no tiene nada que ver con el cine para niños. En el momento en el que las historias cuentan distintas realidades y lo hacen con un deseo de mostrar otros puntos de vista pueden tener intención social o, simplemente, una vocación artística.

¿Llegar a ser directora de cine de animación siendo mujer supuso romper un techo de cristal o tenía referentes cercanas en las que fijarse que ya lo habían roto mucho antes?

En la animación independiente, que es la más artística y la que se sale de los cánones industriales, hay muchísimas mujeres. Hay una mayoría de mujeres directoras, no sé el motivo. En la animación más comercial y que encaja más en los cánones de la industria, hay una mayoría de hombres, tampoco sé la razón. Para mí llegar hasta aquí ha sido un esfuerzo grande, como para cualquier persona en su trabajo, pero no porque haya sido mujer me he sentido en inferioridad ni que tenía que luchar más, porque había ya muchas directoras de animación.