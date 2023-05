Cubos de hormigón verde para enriquecer las rías desde A Coruña

El hombre lleva “siglos” creando arrecifes artificiales para mejorar el rendimiento pesquero, según explica el catedrático de la Universidade de A Coruña (UDC) en Ingeniería Naval e Industrial Luis Carral. Pero actualmente estos también se emplean para otros motivos, desde generar zonas de surf a la “recuperación de ecosistemas” y crear hábitats para especies de moluscos o crustáceos, “cultivando el mar mediante una estructura que se sumerge”. Para hacerlo de forma medioambientalmente sostenible y adaptada a Galicia, un grupo de investigadores dirigido por Carral ha creado un prototipo de cubos de hormigón degradables y ajustados a las circunstancias de las rías, que acaba de publicar un artículo en la revista Heliyon.

El proyecto, cuenta Carral, está promovido por la Xunta y dio sus primeros pasos en 2009. Aunque todavía no ha tenido aplicación comercial, ya han patentado su prototipo y “hay una empresa interesada”. El diseño es un cubo de metro y medio de aristas y cinco toneladas, formado sobre todo por hormigón “verde” , con un “elevado índice de sostenibilidad” y un 20% de conchas, que, defiende Carral, ayudaría a regenerar las rías gallegas.

“Una cuestión que plantea el artículo de Heliyon es que los arrecifes que se creen con este cubo tengan un tiempo de vida limitado”, indica el investigador, “para que las modificaciones no sean irreversibles: que luego se degrade y diluya en el ecosistema”. Este es un “concepto novedoso” y el proyecto de la UDC prevé un tiempo de vida de quince años o “una generación social”.

El otro aspecto particular de la investigación es que estos cubos “no son generalistas, sino adaptados a los fondos y rías gallegos”. La idea es que, antes de emplear estos cubos en un determinado punto, los investigadores adapten su diseño teniendo en cuenta condicionantes como el modo en que se desplazan los nutrientes a través de la zona o el modo en que se pueden instalar o transportar los propios bloques. Por ejemplo, explica Carral, si se quiere crear un arrecife en la ría de Vigo es fácil el suministro, pero “en otros lugares hay limitaciones de acceso y puede que por logística se presenten módulos más pequeños como solución”.

Otra cuestión que hay que tener en cuenta en cada proyecto son “las especies que se quieren proteger”. El diseño de los cubos que componen los arrecifes incorporan huecos que los animales pueden utilizar para refugiarse o criar. “Si queremos adaptar las cavidades para que aniden pulpos las hacemos de determinado tamaño, si estamos pensando en chocos o calamares lo haríamos de otro modo”, explica. El análisis, hasta ahora, se ha realizado a partir de las características y las especies de la ría de Ares y Betanzos.

Para tener en cuenta todas estas circunstancias, el equipo investigador, dirigido desde la Escuela Politécnica de Ingeniería del campus ferrolano de la UDC, incorpora a especialistas de hidrodinámica y materiales, pero también en biología o de la logística, para asegurarse de que los materiales se puedan construir y repartir con un mínimo gasto energético y minimizando la emisión de contaminantes. “Estamos estudiando si los gases de emisión de efecto invernadero durante la creación de los arrecifes se puede compensar porque durante su vida útil se asienten algas que son captadoras de dióxido de carbono”, explica Carral.

El proyecto ya ha tenido “el respaldo de la comunidad científica”, con “una importante actividad en el plano teórico”, publicando artículos. El grupo también ha recibido este año una mención honorífica por parte de la Real Academia Galega das Ciencias, dentro de los premios Ernesto Viéitez Cortizo 2022. En la fase actual, indica Carral, es necesario “construir parques experimentales”, que permitan comprobar si lo que han predicho los investigadores “se ajusta a la realidad”.

Pero “el tema no es tan sencillo”, ya que “el comercializador, el que tiene que probarlo, es el Estado”, y, aunque hay interés en la investigación por parte de la consellerías do Mar y la de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, la administración trabaja con plazos largos. Pero Carral considera que el proyecto es ahora “una demanda social” ya que ayudaría a “recuperar los ecosistemas: incluso los más ricos, como las rías, necesitan un cuidado especial, no estamos ante algo que sea inagotable”.