El colectivo Defensa do Común criticó el proyecto del Estado para que la entidad pública Sepes promueva 77 viviendas públicas en la parcela que el Ministerio de Defensa posee en A Maestranza. La agrupación, que lleva años insistiendo para que el terreno pase al patrimonio municipal, no ve “asumible” que la Dirección Xeral de Patrimonio permita la obra, porque está “encima” de un Bien de Interés Cultural (BIC), en referencia a las antiguas murallas de la ciudad. Estos restos, señala el colectivo, fueron el motivo por “el que Defensa no pudo desprenderse” de la parcela y venderla como otras dos fincas del entorno. Defensa do Común defiende que la parcela debería destinarse a “uso libre y zona verde”, preservando el patrimonio cultural del terreno.