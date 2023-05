“Es una generación escondida, que ha hecho su vida ahí abajo, intentando no molestar y a la que le ha costado un gran trabajo poder llegar a su verdadero yo”, resume el activista y exconcejal Fito Ferreiro cuando habla de las historias de personas mayores gays, lesbianas, bisexuales y trans que conforman el proyecto MEMORIA LGTBI+ Lembrar a nosa historia para construir o noso futuro, una iniciativa que busca poner negro sobre blanco las historias de los mayores LGBT que se perdieron en los armarios.

Ferreiro, director del proyecto, se dio cuenta de que existe un vacío temporal cuando se habla de memoria del colectivo: el que ocupa la vivencia de una generación víctima del estigma y la represión. “Empiezas a ver a tu alrededor a gente que empieza a estar mayor, y no hay libros ni nada que cuenten su historia. Lo que pasó toda esta gente se puede perder”, alerta el director de la iniciativa, que, bajo el epígrafe Historical LGTBI+, apela a la “memoria histórica del colectivo” y que se desarrolla en colaboración con la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica y las asociaciones Fundación 26 de Decembro y Palestra.

Su objetivo último es conformar un documental sobre los inicios del activismo LGBT en A Coruña. El proyecto, todavía naciente y con vocación de convertirse en el gran repositorio de historias de mayores LGBT, comienza con cinco entrevistas en vídeo, en la que los protagonistas cuentan su historias: la de Enrique, que tuvo que abandonar la ciudad y buscar una nueva vida en Canarias ante el rechazo de su familia a que tuviese una pareja del mismo sexo o la de Federico, que se ordenó sacerdote y hasta se casó con una mujer en un intento de luchar contra su verdadera orientación hasta que finalmente, bien entrada la adultez, pudo vivir plenamente con su identidad. La de Fernando, cuya madre murió sin conocer del todo a su hijo, o la de María, que tuvo que salir fuera para descubrir quién era y la de Espe, criada en un entorno de izquierdas que, no obstante, no la libró de discriminaciones. El reto, ahora, está en buscar referentes trans para incluir en el proyecto; un colectivo que ha sido víctima de la más cruda violencia y que todavía se resiste a confiar sus historias al gran público.

“Cuidamos mucho el proceso para que tuviesen confianza para contarnos sus historias. En cuanto se abren, es genial, va todo rodado, al principio les da un poco de miedo, pero muchas tienen necesidad de contar lo que pasaron. Personas trans todavía no conseguimos que quisiesen hablar”, cuenta Ferreiro. El proyecto, además de capturar la memoria LGBT que resistió en la sombra, persigue la función de mostrar a las nuevas generaciones que los avances sociales no vienen de serie y que pueden estar incluso amenazados en el futuro. “La gente joven piensa que está todo conseguido, que esto ha aparecido y no se sabe por qué llegamos aquí. Seguimos construyendo el futuro gracias a lo que hizo la gente mayor”, defiende Ferreiro.