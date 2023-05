Centos de persoas celebraron esta mañá o Día das Letras Galegas nun acto nos xardíns de Méndez Núñez, no que se levou a cabo unha lectura pública de textos de Francisco Fernández del Riego, autor homenaxeado este 2023. Os grupos folclóricos Aturuxo, Donaire e Son D’Aquí sumáronse á festividade xunto a Cantigas da Terra e o espectáculo de poesía e música ‘Chulísima’, de Aldaolado, un dúo poético formado por María Lado e Lucía Aldao.

Pola tarde hai faladoiros. ‘A Coruña Literaria’ conta coa participación de Carmela Galego, Jorge Castro e María Xosé Bravo e en ‘A Cidade’ estarán Felipe Senén e Xosé Alfeirán, ademáis dun espectáculo de poesía e música protagonizado pola poeta Lúa Mosquetera e o músico Pablo Seijas. Tamén se desenvolverá pola tarde un faladoiro no que os participantes elaborarán pulseiras de coiro.

Concerto da Banda Municipal

O teatro Colón acolle este xoves, a partir das 20.00 horas, un concerto da Banda Municipal de Música da Coruña para homenaxear o Día das Letras Galegas. A actuación, que será de acceso libre ata completar a capacidade do auditorio, estará acompañada polo coro e grupo instrumental tradicional Cantigas da Terra. Tamén participará o gaiteiro José Manuel López ‘Josele’ como artista invitado.

No concerto se interpretarán pezas de música galega tradicional e novas vangardas. O público poderá disfrutar da estrea de dúas obras dos compositores León Durán e Simón Couceiro na primeira parte do concerto. Na segunda, a Banda Municipal e o coro de Cantigas da Terra achegaranse a interpretación clásicas do folclore coruñés, así como á figura do gaiteiro Emilio Corral, ao que está previsto homenaxear cun bloque musical específico.

Programación

Mércores 17. Día das Letras Galegas.

Xardíns de Méndez Núñez

18:00h. Faladoiro: A Coruña Literaria, presentada pola A.C. Alexandre Bóveda.

Participan Carmela Galego, Jorge Castro e Mª Xosé Bravo.

18:00h-21:00h. Obradoiro: Realización de pulseiras de coiro (2 quendas).

19:30h. Faladoiro: A Cidade. Marta Otero e Lois Alcayde conversan con Felipe Senén e Xosé Alfeirán.

20:30h. Faladoiro: Espectáculo poético musical: Lúa Mosquetera (acompañada de Pablo Seijas).

Xoves 18

Biblioteca Castrillón . 18:00h. Contacontos O Paroleiro, con Pablo Pablísimo (4-8 anos).

. 18:00h. Contacontos O Paroleiro, con Pablo Pablísimo (4-8 anos). Biblioteca Ágora. 18:00h. Contacontos. Romaría, contos e lendas da nosa terra, con Raquel Queizás. (3-8 anos).

18:00h. Contacontos. Romaría, contos e lendas da nosa terra, con Raquel Queizás. (3-8 anos). Teatro Colón. 20:00 h: Concerto da Banda Municipal de Música

Venres 19