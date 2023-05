Propietarios de Pocomaco: “El Ayuntamiento de A Coruña nos hace chantaje al denegarnos las licencias y quiere que suprimamos 2.000 plazas de 'parking'"

Un grupo de empresarios de Pocomaco, que según el administrador de Grúas Alfonso, José Fernando Cernadas, representa al 45% de los propietarios del polígono, afirma que el Ayuntamiento de A Coruña les hace chantaje con la concesión de permisos: “Nos está chantajeando al denegarnos todas las licencias de obra”. Con esta actitud, los empresarios creen que el Concello les fuerza a realizar inversiones en el polígono por valor de “cuatro o cinco millones de euros” y luego transferir las zonas comunes a la propiedad municipal.

Fuentes municipales aseguran que “sí se dan licencias” y afirman que este mandato se concedieron 18 a los propietarios del parque, construido por iniciativa privada, si bien no aclaran de qué naturaleza. En el polígono, afirman, “menos construir una nave nueva se puede hacer cualquier cosa”, y las normas “vienen fijadas en el plan general de 2013”. Sin embargo, Cernadas asegura: “Tenemos encima de la mesa dos o tres solicitudes denegadas sin más causa que no dar a un vial público”.

Los viales de Pocomaco, en efecto, pertenecen a los propietarios del parque, constituidos en una agrupación de comuneros con algo más de 200 integrantes, y tanto esta como el Ayuntamiento llevan años negociando infructuosamente una cesión a la propiedad municipal. Pero Cernadas afirma que la administración local no debería “autorizar un polígono en el que no se pueda identificar”, y considera que la denegación de licencias por parte del Concello es “ilegal”. Para el de Vío, afirma, “sí dan licencias de obra, cuando no tiene accesos, se nutre de nuestros viales”.

Según el administrador de Grúas Alfonso, el “chantaje” empezó con el anterior alcalde, Xulio Ferreiro, y con el actual Gobierno local “se negoció año tras año, sentándonos y ellos dando largas”. Ahora el Concello, denuncia, permite “pintar o cambiar el tejado”. “Pero si quieres cambiar una escalera o una puerta o la fachada, no te dejan; además, las denegaciones las hacen tras pagar la tasa para pedir licencia”, añade. También hay parcelas en las que los dueños quieren edificar o derribar naves antiguas para hacer otras, lo que resulta imposible. “Hay gente que está pensando irse a otro parque”, explica.

Otro “motivo de desacuerdo” es que el Concello ha pedido a la comunidad de propietarios (que no se posiciona con respecto a la protesta de estos empresarios) que construya una senda peatonal y ciclista. Esta obra, afirma Cernadas, costará “cinco o seis millones de euros” y las sendas peatonales tendrían que ir “por ambos márgenes”, lo que “eliminaría 2.000 plazas de aparcamiento”, además de suponer un “peligro” por el paso de camiones. “Quieren hacerlo bonito, no habitable”, considera.

Cernadas calcula que los dueños del polígono pagan al Concello “medio millón de euros al año” en concepto de IBI, y que, contando las más de cuatro décadas de existencia del parque y los abonos de licencias, estima que el Ayuntamiento ha recaudado 80 o 90 millones, “cuando no tenemos ninguna contraprestación”. “Hasta la recogida de basuras la pagamos nosotros”. Transferir la propiedad de las zonas comunes al Concello conllevaría “ahorro” en mantenimiento, pero Cernadas, que admite que su grupo reúne al “25 o 30%” de la propiedad porque algunos grandes tenedores no lo respaldan, señala que son “autosuficientes para mantener el polígono”. “No queremos su caridad, sino que nos dejen vivir”, remacha.